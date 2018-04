IL CAVALIERE OSCURO - IL RITORNO/ Su Italia 1 il film con Christian Bale (oggi, 30 aprile 2018)

Questa sera, lunedì 30 aprile, su Italia 1 va in onda Il cavaliere oscuro - Il ritorno, capitolo conclusivo della trilogia di Christopher Nolan su Batman.

30 aprile 2018 Elisa Porcelluzzi

Il cavaliere oscuro - Il ritorno, un'immagine del trailer

NEL CAST TOM HARDY

Il cavaliere oscuro - Il ritorno va in onda su Italia 1 questa sera, lunedì 30 aprile, alle ore 21.25. Diretto, scritto e co-prodotto da Christopher Nolan (Inception, Interstellar, Dunkirk) nel 2012, il film è interpretato da Tom Hardy (Mad Max - Fury road, Revenant - Redivivo e The take - Una storia criminale), Christian Bale (L'uomo senza sonno, American psycho e Hostiles) e Anne Hathaway (Pretty princess, Il diavolo veste Prada e Les miserables). Il film è il terzo capitolo della trilogia dedicata a Batman, tutta diretta e co-scritta da Nolan, iniziata nel 2005 con Batman Begins e proseguita nel 2008 con Il cavaliere oscuro. Il film è tratto dalle avventure del notissimo supereroe Batman, creato per la DC Comics nel 1941 da Bob Kane e Bill Finger.

IL CAVALIERE OSCURO - IL RITORNO, TRAMA

Sono passati otto anni dagli eventi de Il cavaliere oscuro. La criminalità sembra quasi scomparsa da Gotham, Batman (Christian Bale) è stato incolpato dei crimini commessi da Dent\Due Facce ed è fuggito. Anche Bruce Wayne si è ritirato dalla vita pubblica e vive in una sorta di esilio. Il commissario Gordon (Gary Oldman) è l'unico a conoscere la verità su Batman e mette tutto per iscritto, convinto di rivelare la verità dopo le sue dimissioni. Durante un'indagine, però, Gordon viene rapito dal pericoloso mercenario Bane (Tom Hardy), che entra in possesso della lettera e scopre così il segreto di Batman. Gordon, riuscito a fuggire, incarica il giovane detective John Blake (Joseph Gordon-Levitt) di informare Bruce Wayne che Bane è a conoscenza della vera identità di Batman. Giunto a villa Wayne, John confessa a Bruce di avere subito una sorte simile alla sua: anche lui è rimasto orfano in seguito a un omicidio. Il giovane prega quindi Wayne di tornare a vestire i panni di Batman, per il bene di Gotham City. Nel frattempo però nuove nubi oscure gettano la loro ombra sul futuro dell'imprenditore. La Wayne Enterprises, già in cattive acque in un momento di crisi economica, viene coinvolta in un grosso scandalo finanziario.

