IL RITORNO DI COLOMBO - DENTE PER DENTE/ Su Rete 4 il film con Peter Falk (oggi, 30 aprile 2018)

Il ritorno di Colombo II: Dente per dente, il film in onda su Rete 4 oggi, lunedì 30 aprile 2018. Nel cast: Peter Falk e James Read, alla regia Alan J. Levi. La trama del film nel dettaglio.

30 aprile 2018 Cinzia Costa

Il film nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST PETER FALK

Il film Il ritorno di Colombo: Dente per dente va in onda su Rete 4 oggi, lunedì 30 aprile 2018, alle ore 16.45. Una pellicola che rappresenta un altro episodio della serie Il ritorno di Colombo. Si tratta di un film televisivo che è stato realizzato nel 1990 con alla regia Alan J. Levi, il soggetto è stato scritto da Richard Levinson e William Link mentre la sceneggiatura è stata adattata da Steven Bochco. Le musiche sono state composte da James Di Pasquale, il montaggio è stato eseguito da Richard Bracken, il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Jack Priestley mentre nel cast figurano oltre al principale protagonista Peter Falk anche James Read, Jo Anderson, Nancy Walker, Dick Sargent e Ron Cey. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

IL RITORNO DI COLOMBO: DENTE PER DENTE, LA TRAMA DEL FILM

Un noto ed apprezzato dentista americano di nome Wesley Corman sta attraversando un periodo piuttosto difficile della propria vita sentimentale. Tra lui e l’amata moglie Lydia ci sono stati negli ultimi mesi diversi motivi di dissidio e soprattutto tra di loro sembra essere del tutto svanito quel sentimento di profonda passione ed amore. Per lui sono il chiaro sentore di come stia per accadere qualcosa che sia da preludio ad una definitiva rottura. La conferma la ottiene quando un giorno la moglie lo raggiunge allo studio iniziando parlare dei loro problemi di coppia e di come non sia giusto andare avanti in questo modo. Parole piuttosto chiare ed inequivocabili che introducono il vero motivo della sua visita ed ossia la decisione di farla finita e di chiedere un veloce divorzio. Parole che non piacciono assolutamente a Wesley il quale prova in ogni modo a far desistere la propria donna da tale intendimento ma non sembra esserci più nulla da fare. Rimasto da solo nel proprio studio, Wesley inizia a riflettere su quanto stia succedendo arrivando alla conclusione che di debba essere per forza un altro uomo. Fatte delle indagini piuttosto approfondite, Wesley riesce a scoprire che la moglie stava portando avanti da un po’ di tempo una relazione extraconiugale con Adams Evans che ironia della sorta è anche un suo cliente. Adams è un discreto attore che nel corso della propria carriera ha spesso saputo far breccia nel cuore delle donne. Qualche giorno più tardi Adams è vittima di un incidente automobilistico, mentre era alla guida della propria auto in ragione di un arresto cardiaco ne perde il controllo finendo in un burrone. Tutto lascia pensare ad un morte naturale ma qualcosa dice al tenente Colombo che le cose sono andate in maniera differente e che centri in tutto questo proprio Wesley.

