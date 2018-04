IN ARTE PATTY PRAVO/ Su Rai 3 la “ragazza del Piper” ripercorre la sua carriera con Pino Strabioli

30 aprile 2018 Elisa Porcelluzzi

Pino Strabioli e Patty Pravo (Facebook)

Questa sera, lunedì 30 aprile, alle 21.15 su Rai 3 va in onda lo speciale “In arte Patty Pravo”, dedicato alla “ragazza del Piper” per celebrare gli oltre cinque decenni della sua carriera. Centodieci milioni di dischi venduti, nove partecipazioni al Festival di Sanremo, premi nazionali e internazionali: Nicoletta Strambelli, in arte Patty Pravo, ha compiuto 70 anni lo scorso 9 aprile. La serata sarà condotta da Pino Strabioli, giornalista e amico della cantante “Era un progetto che avevo in mente da tanto tempo ed è arrivata l’occasione giusta: il 9 aprile Patty ha compiuto 70 anni e nel 2018 ricorrono i 50 anni del brano «La Bambola» e i 40 di «Pensiero stupendo», due suoi grandi successi”, ha detto Strabioli a Tv Sorrisi e Canzoni. I due amici si incontreranno tra Roma e Venezia, tappe della nuova tournée di Patty Pravo, e arriveranno fino a Londra: “Sarà un racconto, una chiacchierata in cui ci sposteremo da Venezia, dove Nicoletta è nata e cresciuta, a Londra, dove ha trascorso un breve periodo e che ha avuto molte influenze sulle sue scelte artistiche. Infine andremo a Roma, sua città d’adozione in cui vive tuttora. Durante le diverse tappe, Patty si confiderà, racconterà della sua infanzia, dei suoi amori, della sua passione per la musica. E poi ci saranno anche altre sorprese”, ha spiegato il giornalista.

Le intervista a colleghi, amici e fan

Il racconto in prima persona di Patty Pravo sarà affiancato dai materiali video dell’archivio Rai: le intervista a Renzo Arbore, Giuliano Sangiorgi dei Negramaro (che ha scritto per lei “Cielo” e “A parte te”) e Emis Killa (del 2016 il duetto “Noi siamo eroi”). Ma non mancheranno immagini dei live e le prove dei suoi ultimi concerti e le parole dei suoi fan. Dal 1966 Patty Pravo è diventata una vera e propria icona della musica italiana: “Io credo che, assieme a Mina, sia la più grande star della musica. Il punto di forza di Patty è la trasversalità, è una donna ancora rock e senza età. Per lei non esiste la malinconia o la nostalgia, è profondamente radicata nel presente”, ha spiegato Pino Strabioli aTv Sorrisi e Canzoni. In occasione del suo compleanno, Patty Pravo ha ringraziato sui social i suoi fan, ricordando il suo glorioso passato: “Ci tenevo a ringraziarvi TUTTI di cuore per questa miriade di auguri... sono felice del vostro amore che mi ha fatto risentire la ragazza del Piper con i suoi 16 anni”.

