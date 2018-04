Il Commissario Montalbano/ Il giro di boa su Rai 1 il film con Luca Zingaretti (oggi, 30 aprile 2018)

Questa sera, lunedì 30 aprile, Rai 1 ripropone alle 21.25 l'episodio della serie "Il Commissario Montalbano" dal titolo "Il giro di boa". Nel cast Luca Zingaretti e Cesare Bocci.

30 aprile 2018 Elisa Porcelluzzi

Luca Zingaretti è Il Commissario Montalbano

NEL CAST CESARE BOCCI

Questa sera, lunedì 30 aprile, su Rai 1 va in onda alle ore 21.30 la replica dell’episodio “Il giro di boa”, dalla quinta stagione della serie Il Commissario Montalbano. Diretto nel 2005 da Alberto Sironi (L'ultima trincea, Pinocchio, Salvo d'Acquisto e tutti gli episodi della serie di Montalbano), “Il giro di boa” è interpretato da Luca Zingaretti (La nostra vita, Il figlio più piccolo, Tu ridi), Cesare Bocci (L'amore non basta, Caccia segreta e Princesa) e Peppino Mazzotta (Domenica, Il pugile e la ballerina e Cado dalle nubi). In questo episodio è presente il G8 di Genova del luglio 2001, l’irruzione alla scuola elementare Diaz che ospitava i no-global e gli interrogatori alla caserma di Bolzaneto. Dopo aver letto i giornali, Montalbano vuole dimettersi: “La lordìa è qui, nella polizia”.

IL COMMISSARIO MONTALBANO: IL GIRO DI BOA, LA TRAMA DEL FILM

Il commissario Salvo Montalbano (Luca Zingaretti) si concede ogni mattina uno nuotata in mare. Un giorno però si imbatte in un cadavere galleggiante, che si rivela già parzialmente decomposto e con dei profondi segni su polsi e caviglie. Il decesso risale, secondo le prime stime, a oltre 2 mesi prima e le ferite fanno pensare che l'uomo, prima di morire, sia stato legato e immobilizzato a lungo. Nel frattempo a Vigata arriva una nave carica di clandestini che necessitano delle prime cure. Montalbano si imbatte in un bambino, apparentemente terrorizzato dalla sua stessa madre. Poco dopo, il bambino muore a causa di un incidente stradale, mentre cercava di fuggire all'ospedale in cui era stato ricoverato. Nel frattempo il cadavere ripescato da Montalbano viene identificato: si tratta di un pericoloso latitante calabrese. Montalbano prende a cuore il caso del bambino e comincia ad indagare, chiedendosi il perché del suo terrore e del suo tentativo di fuga dalla sua stessa famiglia. Anche il caso del cadavere ripescato procede lentamente, e ben presto le due indagini diventano una sola, relativa al traffico di bambini extracomunitari.

© Riproduzione Riservata.