Lucia Bramieri/ Il finto flirt con Matteo Gentili e la gelosia di Simone Coccia (Grande Fratello 2018)

Lucia Bramieri, la donna è stata protagonista di uno scherzo ai danni di Simone Coccia fingendo di avere un flirt con l'ex calciatore Matteo Gentili. (Grande Fratello 2018)

Lucia Bramieri, Grande Fratello 2018

Lucia Bramieri è riuscita alla fine a creare lo scherzo perfetto al Grande Fratello 2018. La milanese ha infatti voluto verificare la presunta gelosia di Simone Coccia, lasciandogli intendere di avere un flirt in corso con Matteo Gentili. Anche gli altri concorrenti hanno partecipato al gioco per rendere il tutto più reale, ma sembra che il fidanzato di Stefania Pezzopane si sia lasciato trarre in inganno fino ad un certo punto. Simone infatti ha intuito che questo strano interesse dell'ex calciatore potesse far parte di una strategia per rimanere ed ha cercato di spingere Lucia a chiarire i loro rispettivi sentimenti. La Bramieri intanto se l'è risa sotto ai baffi per diversi giorni, prima di mettere la parola fine al gioco. Forse anche perché annoiata dalla dinamica che si era creata, anche se la sua strategia le ha permesso di vivere una parentesi più tranquilla all'interno della Casa. La concorrente nel frattempo continua a considerarsi una sorte di mamma per gli altri ragazzi, una alternativa come ha sottolineato subito. Forse è l'unica ad aver intuito quali tipo di provocazioni è solita ricreare Aida Nizar, ma per il pubblico è comunque colpevole al pari di tutti gli altri.

PESERÀ LA DIFFERENZA DI ETÀ CON GLI ALTRI?

Il Grande Fratello 2018 potrebbe durare a lungo per Lucia Bramieri, forse grazie alla forte differenza d'età che c'è fra lei ed il resto dei concorrenti. Anche se inizialmente sembrava uno svantaggio, questo fattore potrebbe salvarla da eventuali nomination. Di certo non ha preso parte alle dinamiche di simpatie e antipatie che si sono sviluppate invece fra gli altri gieffini e questo le garantisce una sorta di incolumità. E' anche l'unica ad aver richiamato il gruppo per la mancanza di ordine che c'è nella Casa, invitando tutti a fare la loro parte. Persino Aida Nizar ha simpatizzato nei suoi confronti grazie a questa piccola tirata d'orecchie e sembra che i ragazzi abbiano accolto in modo positivo la sua breve ramanzina. Attenta all'ascolto, la Bramieri ha raccontato anche molto di sé in queste prime due settimane di reality. Allo stesso tempo è riuscita a stringere legami forti con le ragazze ed a strappare più di qualche sorriso ai maschietti della Casa. Un punto a favore per Lucia, che grazie a questo carattere tollerante è persina riuscita a spegnere le antipatie riscosse da parte di Danilo Aquino.

LA DONNA DEVE ANCORA EMERGERE

Lucia Bramieri dovrebbe modificare leggermente il proprio comportamento nella casa del Grande Fratello 2018 e riuscire ad emergere di più rispetto al resto del gruppo. Per ora ha ottenuto un certo vantaggio rispetto agli altri per via della sua età, ma questo la rende ancora distante dagli altri concorrenti. Non sembra per ora che la differenza anagrafica abbia creato delle fratture fra la concorrente ed il resto del gruppo, ma è proprio questo a non essere piaciuto al pubblico da casa. In molti sui social hanno manifestato il desiderio di vederla più matura rispetto a come è apparsa fino ad ora. Forse il ruolo da mamma a metà, come si è definita, non è del tutto vincente. Eppure Lucia potrebbe regalare molto alla Casa, specialmente in fatto di leggerezza e buonumore. Per ora il gruppo è sbilanciato verso le rabbie facili e molto altro e forse anche per questo è rimasta in secondo piano. Per riuscire a conquistare posizioni più favorevoli nella classifica di gradimento dei telespettatori, dovrebbe cambiare leggermente il proprio gioco.

