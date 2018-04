Lucia Orlando/ Una settimana sottotono e il flirt con Filippo Contri (Grande Fratello 2018)

Lucia Orlando, Grande Fratello 2018: la concorrente è sempre più coinvolta da Filippo Contri, ma l'ultima settimana l'ha vista poco attiva.

Lucia Orlando potrebbe aver vissuto la sua ultima settimana al GF 2018. Non sembra del resto che la concorrente sia intenzionata a rimanere nella Casa, dato che gli ultimi giorni l'hanno vista meno attiva di prima. Filippo Contri è diventato il suo unico mondo e tutto ruota attorno al romano con cui sta avendo un flirt importante. A spingere Lucia lontano dal resto del gruppo sono stati soprattutto i sospetti dei compagni riguardo a Filippo ed alla possibilità che stia prendendo in giro la commessa di Roma. Per questo Lucia ha tagliato di netto i rapporti con tutti, mantenendosi solo cordiale verso il resto del gruppo. Anche l'amica Veronica Satti non è stata più di tanto nelle sue vicinanze: ormai la Orlando ha attenzioni solo per Filippo e poco altro. Il rapporto con Baye Dame non è invece scemato: alla spalla del senegalese, la romana è riuscita a sfogarsi molto negli ultimi giorni. Lacrime a non finire ed una fragilità inaspettata, dovuta alla paura di ciò che succederà questa sera. Lucia intanto ha anche svelato che non ripeterebbe più l'esperienza del reality: troppo forte e brutta rispetto a quanto si aspettava. Uscire la renderebbe contenta: nel bene o nel male è riuscita ad essere se stessa, come ha svelato a Danilo Aquino.

Le lacrime di Lucia Orlando

Le lacrime al GF 2018 sono state versate principalmente da Lucia Orlando. La commessa romana ha scoperto un lato di sé fin troppo sensibile, alimentato dalla convivenza forzata con gli altri concorrenti. Alcuni pianti rimangono comunque nei suoi ricordi, come quello che ha preceduto l'abbraccio a tre con gli amici Baye Dame e Veronica Satti. I due gieffini stavano infatti discutendo ed alla fine sono riusciti a risolvere i malitesi con un pianto di gruppo ed un abbraccio di cuore. Dal punto di vista emotivo di sicuro Lucia Orlando ha colpito il pubblico con la sua semplicità. Purtroppo il suo flirt in corso con Filippo Contri non sembra aver riscosso molto successo, dato che i telespettatori hanno puntato il dito contro l'estrema velocità con cui i due concorrenti si sono avvicinati. La coppia potrebbe quindi compromettere la permanenza di Lucia nel reality: che cosa potrebbe succedere invece se dovesse rimanere e se Filippo venisse eliminato? Chiudere le porte del suo gioco personale potrebbe aver compromesso del tutto il suo rapporto con gli altri inquilini della Casa, soprattutto perché la commessa di è auto-esclusa da tutti i giochi.

La più diffidente della casa

Lucia Orlando ha perso tempo nell'ultima settimana del GF 2018 ed ha perso di vista il motivo che l'ha spinta ad entrare nella Casa. Diffidente di natura, la commessa romana non è ancora riuscita a fidarsi degli altri concorrenti ed ha preferito esporre una parte fragile di sé solo con Filippo Contri, Veronica Satti e Baye Dame. Partecipanti del reality che di certo non la mettono in buona luce anche gli occhi dei telespettatori, data l'ondata di critiche che sta colpendo tutto il gruppetto. Lucia ha dimostrato di aver messo in primo piano se stessa e le proprie emozioni, ma questo la allontana al tempo stesso dal programma. Le ragazze della Casa l'avevano avvisata in precedenza: avrebbe dovuto ricordare che il suo gioco non è quello di Filippo o quello che può avere come coppia. La commessa intanto sembra aver già dato per scontato di uscire questa sera. Se ciò non dovesse avvenire, come cercherà di sopravvivere un'altra settimana nella Casa?

