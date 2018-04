Luigi Favoloso/ La storia con Nina Moric è davvero finita? A rischio squalifica... (Grande Fratello 2018)

Luigi Favoloso, la storia d'amore con Nina Moric è davvero finita? Il ragazzo si è avvicinato a Patrizia Bonetti e la sua fidanzata ha deciso di lasciarlo. (Grande Fratello 2018)

Luigi Favoloso, Grande Fratello 2018

Luigi Mario Favoloso riceverà un duro colpo nella diretta del Grande Fratello 2018 di questa sera. Barbara d'Urso è pronta a rivelargli come Nina Moric abbia deciso di chiudere definitivamente la loro storia d'amore. La modella ha manifestato un grande stupore nel vedere il fidanzato in determinati atteggiamenti, sia con il gruppo in generale sia con Patrizia Bonetti in particolare. Sembra che a spingere Nina a chiudere definitivamente la porta del cuore sia stata la notte che il gieffino ha trascorso nello stesso letto con Patrizia. Anche se fra i due non è successo nulla di eclatante, Luigi ha svelato più volte di non essere indifferenze al fascino della bolognese. L'attrazione fra i due è innegabile, anche se in queste ultime ore la coppia ha dovuto vivere qualche piccolo litigio. Soprattutto perché Luigi non ha cercato di tranquillizzare Patrizia sull'esito del televoto di questa sera, anche se in precedenza si era dichiarato sicuro che la concorrente non avrebbe lasciato la Casa. Secondo Alberto Mezzetti, Luigi si sarebbe però avvicinato alla ragazza solo per evitare di dover uscire dal programma, forse sospettando che sarà fra chi dovrà subire i provvedimenti decisi dagli autori. Non è escluso però che il concorrente abbia deciso in realtà di accelerare i tempi per salvare proprio Patrizia, mettendola in un certo senso sullo stesso piano di Filippo Contri e Lucia Orlando.

PRESTO LA DOCCIA FREDDA...

Il Grande Fratello 2018 regalerà presto una doccia fredda a Luigi Favoloso, sotto molti punti di vista. In ballo non c'è solo la sua storia d'amore con Nina Moric, ma anche la sua permanenza nella casa. Alcuni telespettatori hanno infatti richiesto a gran voce sui social che anche il concorrente subisca lo stesso provvedimento previsto per Baye Dame, a causa di quanto accaduto ad Aida Nizar. Il nome di Luigi è messo al pari di quello di Danilo Aquino, soprattutto perché lo scorso sabato ha cercato di organizzare uno scherzo poco simpatico ai danni della spagnola. Il concorrente ha infatti parlato con gli altri gieffini della possibilità di fare un gavettone ad Aida e non è chiaro se abbia cercato in malo modo di rendersi simpatico agli occhi del resto del gruppo. Luigi del resto ha avuto un comportamento altelanante con la spagnola, isolandola in un primo momento, poi nascondendole l'agendina, riavvicinandosi per consolarla ed infine parlare alle sue spalle. Purtroppo se dovesse rimanere nel programma potrebbe aver già segnato il suo destino: non ci sono dubbi che al televoto verrebbe sfavorito rispetto ad altri della Casa.

DIFFICILE ORA RIUSCIRSI A RIALZARE

Difficile per Luigi Favoloso riuscire a risollevarsi al Grande Fratello 2018. L'unico regalo che potrebbe ricevere è la permanenza di Patrizia Bonetti nella casa, verso cui si potrebbe dirigere con maggior forza dopo aver scoperto la decisione di Nina Moric. La strategia del concorrente finora si è rivelata inconcludente e persino contraria ai desideri del pubblico, che vorrebbero vederlo fuori dal programma in tempo record. Senza considerare che il carattere impulsivo non permetterà al gieffino di riuscire a contrastare le provocazioni di Aida Nizar, che sembra aver già intuito quali siano i suoi punti deboli. Ha fatto di certo qualche passo verso la spagnola, ma si tratta di tentativi non del tutto genuini e forse fatti per prevenire un'eventuale punizione. Per Luigi si prepara un'altra settimana molto dura ed un percorso tortuoso: il pubblico dimenticherà quale ruolo ha avuto nelle diverse aggressioni ad Aida? Difficile. Per ora la spagnola è vincente agli occhi di tanti telespettatori che la vedono già come vincitrice.

© Riproduzione Riservata.