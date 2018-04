MA TU DI CHE SEGNO 6?/ Su Canale Nove il film con Massimo Boldi (oggi, 30 aprile 2018)

Ma tu di che segno 6?, il film in onda su Canale Nove oggi, lunedì 30 aprile 2018. Nel cast: Massimo Boldi, Gigi Proietti e Vincenzo Salemme, alla regia Neri Parenti. Il dettaglio.

30 aprile 2018 Cinzia Costa

il film commedia in prima serata su Canale Nove

NEL CAST MASSIMO BOLDI E GIGI PROIETTI

Ma tu di che segno 6?, il film in onda su Canale Nove oggi, lunedì 30 aprile 2018 alle ore 21.25. Una pellicola di genere commedia italianache è stata realizzata nel 2014 ed è stata scritta e diretta da Neri Parenti (Fantozzi contro tutti, Colpi di fulmine, Vacanze ai Caraibi - Il film di Natale). Tra gli interpreti invece figurano Massimo Boldi (Vacanze di Natale '90, I pompieri, Matrimonio al Sud), Gigi Proietti (Febbre da cavallo - La mandrakata, La vita è una cosa meravigliosa, Brancaleone alle crociate) e Vincenzo Salemme (Morte di un matematico napoletano, Baaria, A Natale mi sposo). Alla sceneggiatura hanno contribuito anche i fratelli Carlo ed Enrico Vanzina, da molti considerati i maggiori esponenti della commedia all'italiana. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

MA TU DI CHE SEGNO 6?, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

Il film racconta 5 diverse storie, con il filo conduttore della passione per lo zodiaco, l'oroscopo e le predizioni astrali. Il film non è costruito ad episodi, come avviene per molte commedie, ma le storie si intrecciano fra loro, seppure in modo molto labile. Carlo (Massimo Boldi) è un fotografo ipocondriaco specializzato nella realizzazione di fotografie in Vaticano. Quando scopre che il suo contratto con la Santa Sede è stato disdetto si mette in viaggio per cercare di sanare la situazione. La sua ipocondria rende però la trasferta un vero calvario. Nel frattempo Saturno (Ricky Memphis), un antennista maschilista, vive seguendo rigidamente i dettami dell'oroscopo. L'uomo cerca il più possibile di stare lontano dalle donne dell'ariete, ma scopre che la sua donna ideale è proprio di quel segno zodiacale. Il maggiore dei Carabinieri Augusto Fioretti (Vincenzo Salemme) è eccessivamente protettivo con Ilaria (Denise Tantucci), sua figlia e cerca di tenere lontani tutti i suoi pretendenti con minacce più o meno campate in aria. Piero Lomuscio (Pio D'Antini) è redattore della rivista Orion, per cui scrive oroscopi inventati di sana pianta. Attraverso le sue previsioni cerca di aiutare l'amico Andrea (Amedeo Grieco) a conquistare la donna dei suoi sogni, ma senza grande successo.

© Riproduzione Riservata.