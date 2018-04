MARCO FERRI/ Confronto con Aida Nizar? La verità sulle presunte avance rifiutate (Grande Fratello 2018)

Marco Ferri entra nella Casa del Grande Fratello per incontrare Aida Nizar: sarà scontro con lei o la difenderà dalle pesanti accuse dei suoi coinquilini?

30 aprile 2018 Annalisa Dorigo

Marco Ferri

Continuano le incursioni degli ex partecipanti de L'Isola dei famosi nella Casa del Grande Fratello 2018. Dopo avere visto Paola Di Benedetto confrontarsi con il suo ex Matteo Gentili, nella diretta di oggi sarà Marco Ferri ad entrare in scena per parlare con una sua vecchia conoscenza. Sarà Aida Nizar la persona alla quale rivolgerà le sue attenzioni, parlando dei trascorsi al Grande Fratello Vip spagnolo al quale entrambi hanno partecipato. La prima a chiamare in causa il figlio di Riccardo Ferri era stata proprio la Nizar qualche mese fa: durante un collegamento con Domenica Live, infatti, l'irriverente blogger iberica aveva raccontato come Marco avesse perso la testa per lei durante la comune esperienza televisiva, tanto da avere vissuto dei momenti di passione con un'altra donna davanti ai suoi occhi solo per farla ingelosire. Parole che lo stesso Ferri aveva ampiamente negato durante una sua ospitata nei salotti di Barbara d'Urso.

MARCO FERRI E AIDA NIZAR: SCONTRO AL GRANDE FRATELLO

Ospite di Domenica Live, Marco Ferri qualche settimana fa aveva voluto mettere i puntini sulle 'i' alle precedenti dichiarazioni fatte da Aida Nizar nei suoi confronti. Secondo il modello, sarebbe stata la sua ex coinquilina ad invaghirsi di lui, inventandosi poi tutta un'altra storia per non uscire con le osse rotta. Il confronto aveva portato a diversi botta e risposta tra i due gieffini, ai quali la Nizar aveva aggiunto vari dettagli sul rapporto tra Marco e la sua famiglia. La presenza di un vip nella Casa più spiata d'Italia è stata annunciata ieri dalla stessa d'Urso ma a distanza di qualche ore è stato Alessio Poeta a precisare i dettagli dell'identità dell'ospite della terza diretta. Quale sarà davvero il compito dell'ex isolano? Se in un primo momento la sua presenza potrebbe essere stata chiamata in causa per un confronto - scontro con la Nizar, dopo gli ultimi avvenimenti la linea potrebbe cambiare...

DIFESA O CONTRASTO?

Marco Ferri questa sera entrerà nella Casa del Grande Fratello per parlare con Aida Nizar, la spagnola con la quale aveva condiviso l'esperienza al Grande Fratello Vip spagnolo. Nella sua prima settimana nel reality show di Canale 5, la gieffina ha avuto parecchi problemi con i propri compagni di avventura, ricevendo pesanti accuse soprattutto da parte di Baye Dame. La stessa Barbara d'Urso si è detta scossa per gli atti di bullismo e la violenza verbale (a tratti persino fisica) ai danni della concorrente, riproponendo a Domenica Live il confronto e discostandosi in modo chiaro dalle parole del concorrente di origine senegalese. "Domani aprirò la puntata su questa vicenda. I ragazzi non si sono resi conto di quello che hanno fatto. Non è stato solo Baye Dame. Sono molto arrabbiata", ha confessato la Carmelita nazionale che difficilmente permetterà anche a Marco Ferri di lanciare nuove accuse nei confronti della Nizar. Tutto fa dunque pensare che l'isolano entrerà nella Casa per sostenere la sua ex collega...

