MILENA MICONI/ Nuovi impegni a teatro e al fianco di Gessica Notaro (Detto fatto)

Milena Miconi è impegnata a teatro e oggi sarà tra gli ospiti di Detto fatto. Recentemente è stata anche al fianco di Gessica Notaro per battezzare un piccolo delfino

MILENA MICONI, NUOVA ESPERIENZA IN TEATRO

Milena Miconi è riuscita ad attirare una grossa fetta di pubblico grazie alla commedia che la vede in teatro al fianco di Antonio Cornacchione e Gianluca Ramazzotti, Ieri... è un altro giorno. Firmato da Jean Francois Cros e Silvian Meyniac, lo spettacolo ha già riscosso un grande successo a Parigi e sarà al Teatro Manzoni fino al prossimo 20 maggio con la versione italiana a cura di David Conati e Luca Barcellona. Oggi, Milena Miconi sarà invece fra gli ospiti di Detto Fatto per sottoporsi a un make up speciale realizzato appositamente per lei dal designer Paolo Guatelli, raccontando al tempo stesso alla conduttrice alcuni nodi centrali della sua carriera. E di certo parlerà anche di questa sua nuova esperienza a teatro, dove riveste i panni della segretaria di un avvocato alle prese con ossessioni e freddezze, in una vita che presto verrà sconvolta da uno strano e misterioso individuo. E sarà proprio la Miconi, nelle vesti del braccio destro di uno dei protagonisti, a spingere l'avvocato a realizzare come quella lunga giornata che sta vivendo si ripete di continuo. Impossibile non notare che la segretaria inciampa sempre nello stesso punto ed in un momento particolare.

MILENA MICONI AL FIANCO DI GESSICA NOTARO

Impegnata come attrice e nel sociale, Milena Miconi ha preso parte di recente anche a un progetto di moda promosso dallo stilista Anton Giulio Grande e dedicato alle Celebrity. I due condividono infatti un'amicizia che dura da vent'anni e per l'artista è stato naturale vestire i panni di testimonial, oltre che gli abiti creati da Grande per la sua collezione Alta Moda. Outfit che spaziano dalle note champagne e grigio perla, con ricami, plisse ed altre rievocazioni di un passato intramontabile. Una partecipazione che ha regalato grande soddisfazione alla Miconi, come ha sottolineato a Lametino, dato che ama gli abiti dello stilista da sempre e che è per lei motivo d'orgoglio posare per l'amico Anton Giulio. L'artista si è inoltre unita a inizio aprile a Gessica Notaro, ancora fra i protagonisti di Ballando con le stelle, per il suo ritorno fra i delfini. Le due donne si sono affiancate per il battesimo di Luna, un cucciolo di delfino che è stato accolto con una grande festa al parco acquatico Zoomarine di Torvaianica, in provincia di Roma. La Miconi e la Notaro hanno infatti rivestito il ruolo di madrine del cucciolo, nato di recente e di grande interesse per esperti marini e biologi, data la sua rarità.

