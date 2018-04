Mariana Falace, Grande Fratello 2018 / L'uscita di Valerio ha alimentato la sua solitudine

Mariana Falace, Grande Fratello 2018: la concorrente non ha preso bene l'eliminazione di Valerio e si sente sempre più sola all'interno della casa.

Mariana Falace, Grande Fratello

Mariana Falace non sta vivendo bene la sua esperienza al GF 2018 e l'uscita di scena di Valerio Logrieco non ha fatto altro che alimentare la sua solitudine. Così come Lucia Orlando, la modella si è chiusa in se stessa ed è poco partecipe nelle attività di gruppo. Preferisce trascorrere il suo tempo con Alessia Prete, con cui ha stretto il legame in modo inaspettato, ma ha preso anche le distanze da Patrizia Bonetti. Mariana è stata infatti la prima ad aver accusato la concorrente di essere la vera responsabile del vomito-gate ed anche se è stato tutto chiarito, le due ragazze non sono riuscite a riavvicinarsi. Mariana di contro è riuscita a trascorrere più tempo con Baye Dame e Veronica Satti: è con questi due concorrenti che ha cercato il confronto negli ultimi giorni. Nel suo raggio d'azione c'è anche Matteo Gentili, ma sembra che i pensieri non abbandonino la mente della modella, sempre in constante fermento. E' davvero preoccupata per ciò che potrebbe aver trasmesso involontariamente al compagno che l'aspetta a casa? Le sue menzogne sulla nomination data a Patrizia intanto hanno sollevato non poche contestazioni da parte dei telespettatori, che sui social hanno accusato apertamente la modella di Castellamare di Stabia di essere falsa e calcolatrice.

Pochi sorrisi per Mariana

Il sorriso non è ancora affiorato sul viso di Mariana Falace, che al GF 2018 ha esibito ancora il muso. E' entrata triste nella Casa e continua a mostrarsi così agli occhi degli altri inquilini. Nell'ultima settimana in particolare si è addormentata spesso nelle ore pomeridiane, rivelando di non aver chiuso occhio fino al mattino. Intanto il pubblico si è scagliato contro la modella per via delle menzogne con cui ha negato a Patrizia Bonetti di averla votata. Non riesce a dormire per i sensi di colpa? Sembra che solo Luigi Favoloso sia al corrente delle sue vere azioni e non sono state poche le volte in cui Mariana ha chiesto conferma al napoletano dei possibili sospetti di Patrizia. Il timore della modella è infatti che la diretta interessata scopra presto che non ha votato Lucia Orlando come ha affermato di fronte agli altri. Dato quello che è successo con Aida Nizar, alimentato in parte anche dalle menzogne di Mariana, come riuscirà a riconquistare la fiducia dei compagni? Messe da parte le incomprensioni con Danilo Aquino, Mariana è riuscita anche ad avvicinarsi al romano: i due hanno condiviso persino lo stesso spazio in giardino. Un passo in avanti considerevole, se si pensa che si erano giurati guerra aperta fino a pochi giorni fa.

Esperienza al GF ai titoli di coda?

L'esperienza di Mariana Falace al GF 2018 potrebbe concludersi in tempo record. La modella non si è ambientata del tutto nella Casa ed è fin troppo schiva per riuscire ad intrecciare rapporti significativi con gli altri concorrenti. Niente di diverso ancora rispetto al suo ingresso nel reality, che ha subito puntato i fari sul suo atteggiamento freddo e riservato. Due caratteristiche che tuttavia non le permetteranno di rimanere ancora a lungo nel programma, dato che cozzano con i desideri del pubblico italiano. Mariana potrebbe presto doversi confrontare in via diretta con la nomination e la possibile eliminazione: l'unica speranza che ha per far cambiare idea ai telespettatori è di riuscire a rompere qualche punto di quel muro che continua a dividerla dal resto della Casa. Esporsi a livello emotivo potrebbe fare la differenza, ma sembra che la modella abbia intenzione di nascondersi agli occhi del gruppo ancora per un po' di tempo. L'unico merito a suo favore è che Mariana ha capito di non essere circondata da migliori amici. Un valore che per la napoletana è fin troppo alto per poter essere svenduto a favore di persone che, del resto, ha appena conosciuto.

