Matteo Gentili/ Flirt con Alessia Prete per dimenticare Paola Di Benedetto? (Grande Fratello 2018)

Matteo Gentili ha trovato l'amore al Grande Fratello 2018? L'ex calciatore è sempre più vicino ad Alessia Prete, con cui scambia sguardi che non lasciano spazio a dubbi. Il concorrente e la ragazza sono però decisi a non permettere alla reciproca attrazione di sfociare in un flirt vero e proprio e quindi è poco probabile che il pubblico assisterà ad un loro futuro bacio. Ieri Matteo ha parlato del suo rapporto con Alessia con Veronica Satti e non ha di certo nascosto di provare qualcosa, ma di voler anche aspettare di terminare l'esperienza nel programma per riuscire a capire se ci sia qualcosa di vero. Forse il concorrente valuta anche la possibilità che questa forte simpatia si sia creata solo all'interno della Casa e che una volta fuori potrebbe scemare tutto. Senza considerare che Matteo non ha alcun bisogno di avere una relazione: sta bene anche da solo, come ha sottolineato alla Satti. Ed in più crede di essere difficile in quanto a gusti, anche se va oltre all'aspetto fisico. Ed anche se l'interesse per Alessia c'è, Matteo non dimentica di coltivare i rapporti anche con gli altri concorrenti. Fatta eccezione per Aida Nizar, da cui si tiene lontano il più possibile.

UN'ESPERIENZA FINO AD ORA POSITIVA...

L'esperienza di Matteo Gentili al Grande Fratello 2018 si sta rivelando positiva, anche se molto cambierà in seguito alla diretta di questa sera. L'ex calciatore ha affermato più di una volta di non essere interessato ad un'eventuale carriera televisiva e per questo potrebbe decidere di togliere i freni che gli hanno permesso di evitare uno scontro più acceso con Aida Nizar. Matteo è infatti parte del gruppo che non ha esitato ad isolare la spagnola, ma i suoi modi sono più miti rispetto a quelli degli altri concorrenti. Fra i due però c'è stato già qualche screzio, soprattutto perché Aida cerca di essere protagonista di ogni situazione e questo cozza contro la personalità dell'ex calciatore. Vedere la concorrente vincitrice rispetto agli amici di adesso potrebbe spingere Gentili a superare il limite ed a cercare una forma di vendetta. Di certo potrebbe trovare in Danilo Aquino un valido alleato, dato che è il gieffino con cui ha stretto maggiormente. A dimostrarlo lo scontro in settimana avuto con Luigi Favoloso, che non ha gradito l'invadenza dei due amici nel suo rapporto con Patrizia Bonetti.

SARÀ LUI IL VINCITORE?

Le scommesse sul vincitore del Grande Fratello 2018 favoriscono ancora di più Matteo Gentili in seguito a quanto accaduto nella casa. L'ex calciatore si trovava infatti ancora lontano dal primo posto ed adesso ha raggiunto la seconda posizione per Sisal e Snai. Quest'ultima lo dà tra l'altro come favorito rispetto ad Alessia Prete: il suo destino nel reality è già segnato? Non è escluso che Matteo possa disintegrare la fortuna appena ottenuta con le sue stesse mani, soprattutto se non prenderà le distanze da Danilo Aquino. Il tecnico romano è fra i più contestati dai telespettatori, secondo solo a Baye Dame e questo potrebbe influenzare anche la percezione del pubblico su Matteo. Per riuscire a migliorare la propria posizione, l'ex calciatore dovrebbe fare quel passo in più verso Alessia, lo stesso che finora si è precluso. Anche se le altre coppie in corso nel reality sembrano non aver appassionato, il flirt fra Gentili e la Prete potrebbe invece riscuotere un forte successo. Sono in tanti a volere una rivincita dell'ex calciatore, soprattutto in seguito al confronto vissuto la settimana scorsa con l'ex fidanzata Paola Di Benedetto.

