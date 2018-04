Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi/ Altro che crisi! La dichiarazione d'amore social della conduttrice

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi in crisi? La conduttrice, a pochi giorni dall'inizio dello show "Vuoi scommettere?", smentisce e fa una dedica d'amore al suo compagno

30 aprile 2018 Anna Montesano

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi

A pochi giorni dall'esordio con il suo nuovo show, "Vuoi scommettere?", che per la prima volta la vedrà alla conduzione assieme a sua figlia Aurora Ramazzotti, Michelle Hunziker svela qual è la sua di scommessa più importante. E lo fa con un bellissimo messaggio, postato su Instagram e affiancato ad una foto che la vede al fianco del suo grande amore: Tomaso Trussardi. Si è parlato spesso, nelle ultime settimane, di una possibile crisi tra la nota e amata conduttrice e il suo compagno e padre delle sue bambine, Sole e Celeste. La foto pubblicata su Instagram non solo funge da smentita ufficiale alle malelingue, ma serve anche alla Hunziker per svelare cosa c'è davvero nel suo cuore e qual è la scommessa più grande della sua vita.

La scommessa d'amore di Michelle Hunziker

"Realizzarsi nella vita, fare il lavoro che ami è già una grande conquista. - esordisce Michelle Hunziker nel suo post su Instagram, dove aggiunge - Ma il vero successo per me è vincere la scommessa d’amore....camminare con l’uomo che ami fino alla fine dei tuoi giorni e creare una bella famiglia numerosa da accudire e amare. Proprio perché forse è una cosa difficile da realizzare...questa è la mia scommessa più importante... un abbraccio a tutti". Una vera e propria dichiarazione d'amore per Tomaso Trussardi, conferma che il sentimento che li lega non soli è ancora in piedi, ma è saldo e più forte che mai. Michelle e Tomaso si amano oggi più di prima e chissà che quel desiderio di diventare mamma per la quarta volta e di dare un maschietto a Trussardi non possa diventare a breve realtà.

© Riproduzione Riservata.