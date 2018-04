NON C'E' DUE SENZA QUATTRO/ Su Rete 4 il film con Bud Spencer (oggi, lunedì 300 aprile 2018)

Non c'è due senza quattro, il film in onda su Rete 4 oggi, lunedì 30 aprile 2018. Nel cast: Bud Spencer e Terence Hill, alla regia E.B. Clucher. La trama del film nel dettaglio.

30 aprile 2018 Cinzia Costa

il film commedia in prima serata su Rete 4

NEL CAST ANCHE TERENCE HILL

Non c'è due senza quattro, il film in onda su Rete 4 oggi, lunedì 30 aprile 2018 alle ore 21,15. Una bella commedia italiana del 1894 che è stata diretta da E.B. Clucher (Django, Lo smemorato di Collegno, Vivo per la tua morte) ed interpretata dalla coppia Bud Spencer e Terence Hill (Lo chiamavano Trinità, Nati con la camicia, I due superpiedi quasi piatti). I due attori e il regista, il cuo vero nome è Enzo Barboni, hanno all'attivo una lunghissima collaborazione, nata sul set di Lo chiamavano Trinità nel 1970, di cui Clucher fu anche sceneggiatore. Da allora il regista diresse moltissimi film della coppia e pellicole con uno solo dei due attori. Il film Non c'è due senza quattro, è stato già mandato in onda parecchie volte vista la sua data di produzione ma viene nuovamente mandato in onda su Rete 4 questa sera dalle ore 21.15. Vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

NON C'E' DUE SENZA QUATTRO, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

I due cugini Bastiano Joao (Terence Hill) e Antonio (Bud Spencer) Coimbra de la Coronilla y Azevedo sono due ricchissimi imprenditori brasiliani, tanto raffinati quanto imbranati. I due stanno per firmare un contratto milionario, ma un misterioso gruppo di malviventi li minaccia perchè lascino perdere. I due decidono quindi di rivolgersi ad un'agenzia per sosia, in modo da trovare una coppia di loro doppi che distolga l'attenzione dei criminali. L'agenzia riesce a trovare due sosia perfetti, lo stuntman Elliot Vance (Terence Hill) e l'ex galeotto e sassofonista Greg Wonder (Bud Spencer). I due dovranno impersonare i cugini Coimbra per una settimana, in cambio di un milione di dollari americani. Elliot e Vance, che possono contare su una somiglianza impressionante per non destare sospetti, non si curano di imitare lo stile di vita dei due ricchi possidenti. Già la prima sera finiscono per devastare un locale di spogliarelli dopo avere scatenato una rissa con un pericoloso malvivente di Rio, Tango (Nello Pazzafini). Un resoconto della serata viene pubblicato sui giornali e arriva fino a Bastiano e Antonio nel loro nascondiglio. I due cugini decidono quindi, per difendere la loro reputazione, di riprendere il loro posto e spiegare lo scambio in una conferenza stampa. Quando le due coppie di sosia si incontrano per definire la fine del loro accordo però interviene il misterioso attentatore, che però non sa che in casa ci sono 2 coppie di sosia identici.

