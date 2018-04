PAOLO FOX/ Oroscopo di oggi 30 aprile 2018: Toro momento particolare e gli altri segni?

Oroscopo di oggi, lunedì 30 aprile 2018, di Paolo Fox. Previsioni segno per segno: Toro momento particolare, Gemelli grande energia. Che giornata sarà per tutti gli altri segni?

OROSCOPO PAOLO FOX A LATTEMIELE DEL 30 APRILE 2018

Siamo giunti al momento di andare ad analizzare segno per segno l'oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 30 aprile 2018. Partiamo da Ariete e Pesci. Ariete: ultima giornata di un mese che comunque ha fatto sentire a disagio, dato che non si hanno dei programmi a lunga scadenza. Si devono accettare dei lavori part time e accontentarsi di questo. Iniziare di nuovo a mettersi in gioco è molto importante. Ripartire da zero potrebbe essere un problema, ma al contempo potrebbe essere anche stimolante. Amore in lieve recupero dopo una crisi di un certo rilievo. Il cielo è molto positivo per le coppie che nascono in questo momento. Pesci: i nati sotto questo segno sentono che stanno cambiando le cose. Qualcuno potrebbe ricevere un nuovo incarico. Restano difficili i legami con la Bilancia e l'Ariete. Attenzione, si deve seguire l'istinto. Non si deve vivere sempre sulla difensiva altrimenti.

TORO MOMENTO PARTICOLARE, NÈ CARNE NÈ PESCE

Voltiamo pagina e andiamo a guardare da vicino i segni né carne né pesce. Il Toro vive un momento particolare perché in questi ultimi giorni si è dovuto affrontare un cambiamento radicale e inaspettato. L'influenza di Urano regalerà a partire da metà mese altre situazioni da valutare con attenzione. Il Cancro si trova in un momento difficile da gestire perché da una parte c'è un Giove positivo che regala grandi soddisfazioni, dall'altro però l'opposizione di Saturno può complicare decisamente le cose. Il ponte del primo maggio è da trascorrere con delle persone che si amano. Sarà molto importante cercare di vivere con tranquillità, evitando di creare delle polemiche inutili. La Vergine vive un momento complicato dal punto di vista fisico, questo crea un po' di nervosismo visto che ci sono delle cose importanti da affrontare e molto presto potrebbero arrivare dei momenti decisivi e da gestire.

GEMELLI GRANDE ENERGIA, TOP E FLOP

L'analisi dell'oroscopo di oggi, lunedì 30 aprile 2018, lo possiamo far partire dai segni top e flop seguendo quanto raccontato da Paolo Fox a LatteMiele. Il noto astrologo ha tenuto come ogni giorno la sua consueta rubrica Latte e Stelle. Cresce il Gemelli che invece grazie alla forza e alla grande energia di questo periodo riesce ad affrontare tutto. Bisogna però stare attenti a sovraccaricarsi e a sentirsi un po' troppo pieni di responsabilità. Forse cercare di trovare del tempo per sé può essere importante, anzi determinante. L'Acquario è in un momento di tensione e deve cercare di accettare quello che sta capitando in questo momento. Il weekend segnerà una ripresa, ma in mezzo ci sono cinque giorni di fuoco da affrontare. Il Sagittario è agitato e non riesce a gestire le cose, serve assolutamente una reazione e magari cercare di vedere le cose con altri occhi. Attenzione a fare tutto di fretta, non porta a niente di buono.

