Pamela Gidley è morta / L'ex diva di Hollywood si è spenta all'età di 52 anni, il ricordo di Josh Brolin

Pamela Gidley è morta lo scorso 16 aprile all'età di 52 anni. L'attrice dal 2012 si era ritirata dalle scene per prendersi cura di suo fratello, e in una delle ultime interviste era...

30 aprile 2018 Fabiola Iuliano

Pamela Gidley

Ex reginetta di bellezza e attrice di fama internazionale, Pamela Gidley si è spenta all'età di 52 anni lo scorso 16 aprile. A darne notizia al mondo intero è stata la sua famiglia, che con una nota condivisa dall'agenzia funebre di Hampton ha fatto sapere che "è morta pacificamente nella sua casa". Nessun indizio sulla causa della morte, una morte che nelle ultime ore ha sconvolto molti attori di Hollywood che negli anni hanno lavorato al suo fianco. Fra questi c'è anche il divo di Avengers Josh Brolin, che qualche giorno fa ha affidato il suo ricordo a un messaggio condiviso sui social: "La mia co-protagonista in "Thrashin" e la mia ragazza due volte nella vita. Ricordi incredibili e innocenti di lei: era un peperino e una persona davvero divertente. (...) Queste sono pietre miliari nella vita: persone straordinarie che ci abbelliscono con il loro spirito, la loro presenza. Lei avrà per sempre un'influenza nella mia. Grazie per essere stata il nostro dono, Pam. Riposa in pace bella ragazza".

L'ADDIO ALLE SCENE

Molti la ricordano per il suo ruolo in Twin Peaks, altri per la parte in Thrashin al fianco di Josh Brolin: sono diversi i film nei quali Pamela Gidley è stata protagonista; eppure, qualche anno fa ha scelto di ritirarsi dalle scene, lasciando il mondo patinato di Hollywood per una vita più tranquilla nella cittadina di Seabrook, nel New Hampshire. Sposata dal 2005 al 2008 con lo stuntman James Lew, nel 2014 si è legata al produttore discografico Jimmy Iovine, ma le notizie di lei scarseggiano dal 2012, anno in cui ha scelto di ritirarsi dalle scene per condurre una vita più riservata. In particolare, si vocifera che i motivi del suo allontanamento dal mondo del cinema siano stati causati dalla necessità di prendersi cura di suo fratello. Una delle ultime interviste risale al 2014, quando un fan è riuscito a ottenere una sua dichiarazione incontrandola in un locale, nella quale è apparsa a tutti serena e in salute.

