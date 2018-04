Pat Garrett e Billy the Kid/ Su Rai Movie il film con James Coburn (Oggi, 30 aprile 2018)

Pat Garrett e Billy the Kid: il film Sam Peckinpah va in onda questa sera, lunedì 30 aprile, su Rai Movie, Nel cast James Coburn, Kris Kristofferson e Bob Dylan.

30 aprile 2018 Elisa Porcelluzzi

James Coburn è Pat Garrett

NEL CAST KRIS KRISTOFFERSON

Pat Garrett e Billy Kid andrà in onda su Rai Movie nella prima serata di oggi, lunedì 30 aprile, alle ore 21.10. È un film western del 1973 diretto da Sam Peckinpah (Il mucchio selvaggio, Cane di paglia e La croce di ferro) e interpretata da Kris Kristofferson (la trilogia di Blade, Convoy - Trincea d'asfalto e Planet of the apes - Il pianeta delle scimmie), James Coburn (I magnifici sette, Il nostro agente Flint e La grande fuga) e Katy Jurado (Mezzogiorno di fuoco, I due volti della vendetta e L'amante del torero). Nel cast anche Bob Dylan, che ha curato la colonna sonora del film di cui fa parte il brano “Knockin' on Heaven's Door”.

PAT GARRETT E BILLY THE KID, LA TRAMA

1880, Nuovo Messico. John Chisum è un ricco latifondista sleale e senza scrupoli che ha eliminato tutta la concorrenza locale servendosi di pistoleri come Pat Garrett (James Coburn) e Billy the Kid (Kris Kristofferson). Una volta ottenuto il potere Chisum ha firmato un patto con il Governo americano e ora vive da cittadino rispettabile. Pat Garrett ha capito il nuovo corso e si è riciclato abilmente: ora lavora onestamente addirittura come sceriffo. Billy the Kid invece continua a vivere come un pistolero. Ben presto i due vecchi amici dovranno scontrarsi, perché Pat ha ricevuto un mandato d'arresto per Billy e non può esimersi dall'arrestare l'ex compagno. Fra i due comincia quindi un inseguimento senza esclusione di colpi, da cui solo uno dei due potrà uscire vivo.

