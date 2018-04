Patrizia Bonetti / Sarà eliminata? Le accuse ad Aida e il segreto di Mariana (Grande Fratello 2018)

Patrizia Bonetti, sarà eliminata? La ragazza crede di essere andata al televoto per colpa di Aida Nizar, ma non sa che invece a votarla è stata Mariana Falace. (Grande Fratello 2018)

Patrizia Bonetti, Grande Fratello 2018

Patrizia Bonetti subirà l'eliminazione dal Grande Fratello 2018? Quanto accaduto nella Casa nell'ultima settimana potrebbe permettere alla concorrente di salvarsi all'ultimo. Difficile infatti che la produzione decida di espellere qualcuno e di lasciare che un concorrente lasci il programma e questo potrebbe influire in modo positivo nell'esperienza di Patrizia. Il pubblico però l'ha già presa di mira: sui social si è discusso a lungo del brutto gesto fatto alle spalle di Aida Nizar. Sia per quanto riguarda la sua complicità nello scherzo poco maturo ai danni della spagnola, quando la bolognese ha nascosto di sapere che il responsabile del furto fosse Luigi Favoloso. Sia perché la sua rivelazione sul padre ed il loro rapporto non è piaciuta al pubblico. Sembra infatti che Patrizia non abbia mai ricevuto troppe attenzioni dal genitore, anche se dal punto di vista economico non le ha fatto mancare nulla. Non è un mistero che la concorrente circoli in città con l'autista ed abbia una forte disponibilità economica, ma lo scorso sabato sera ha rivelato di soffrire molto dell'assenza del padre. E questo anche se i loro due caratteri sono molto simili. Per Luigi invece è chiaro che la concorrente cerchi di mascherare le sue fragilità con una forte arroganza: lo dimostra anche la sofferenza provata in questa settimana per via delle nomination ricevute.

SCOPRIRÀ IL TRADIMENTO DI MARIANA FALACE?

C'è ancora un episodio che Patrizia Bonetti deve scoprire al Grande Fratello 2018. All'inizio della seconda settimana, la concorrente ha infatti accusato Aida Nizar di averla votata e di averla fatta finire quindi al televoto. In realtà è stata Mariana Falace ed anche se alcuni fan hanno cercato di avvisare la concorrente, Patrizia non è riuscita a capire il vociare che si è creato all'esterno della casa. Per ora la modella è riuscita a nascondere la propria colpa ed a non ammettere di aver votato contro Patrizia, con la complicità tra l'altro di Luigi Favoloso. Come reagirà Patrizia quando scoprirà che la concorrente che si spaccia per sua amica e il ragazzo che le piace l'hanno in realtà pugnalata alle spalle? In base a quanto abbiamo visto in questi ultimi giorni, di certo ad un primo scoppio di rabbia potrebbe crollare verso una forte sofferenza. Lo dimostra anche il pensiero paranoico che l'ha spinta più di una volta a temere di essere eliminata, anche se Luigi è convinto che sia favorita rispetto agli altri concorrenti in nomination. L'interesse per Favoloso intanto galoppa: i due sono sempre più vicini ed hanno trascorso una notte nello stesso letto. Tutto innocente, dato che il concorrente è fidanzato. O almeno crede. Patrizia sceglierà di fare un passo in avanti quando scoprirà che Nina Moric ha deciso di lasciare il fidanzato?

RIUSCIRÀ SALVARSI O SARÀ ELIMINATA?

Non è escluso che il Grande Fratello 2018 permetterà a Patrizia Bonetti di continuare il suo percorso all'interno del reality. Sono tante le contestazioni sollevate in questa settimana e i provvedimenti voluti dagli autori potrebbero salvarla dall'eliminazione. Se ciò dovesse avvenire, la bolognese dovrebbe superare quella diffidenza che la porta ancora a non rivelare gran parte del suo carattere. Abbiamo visto infatti come in realtà la sua aggressività e irruenza sia solo una maschera, forse per riuscire a difendersi in caso di attacchi. Esistono però anche delle forti possibilità che Patrizia compia lo stesso errore di Lucia Orlando, ovvero che si rinchiuda nel mondo creato con Luigi Favoloso e che escluda il resto del gruppo. Questo potrebbe spingere gli altri concorrenti a non vederla di buon occhio, anche se finora ha dimostrato di essere leale e fin troppo attenta ai bisogni degli amici. Aida Nizar esclusa, ovviamente. L'unica chance per Patrizia di conquistare il pubblico è evitare di parlare troppo della sua ricchiezza personale, che in modo inevitabile ha già sollevato diverse critiche sui social.

© Riproduzione Riservata.