Pierpaolo Petrelli e Ariadna Romero/ La modella parte per Cuba col figlio Leonardo: l'ex velino disperato

Pierpaolo Petrelli e Ariadna Romero si sono lasciati e la modella è in partenza per Cuba col figlio Leonardo. L'ex velino pubblica un commovente messaggio su Instagram

30 aprile 2018 Anna Montesano

Non è un momento facile per Pierpaolo Petrelli. L'ex velino di Striscia La Notizia è triste perché il suo bambino, il piccolo Leonardo, è in partenza per Cuba assieme alla mamma, la modella Ariadna Romero. Purtroppo la coppia, dopo un periodo di crisi, ha deciso di allontanarsi e di prendersi una pausa. Ariadna ha però deciso di partire per Cuba, suo paese d'origine, per stare con la sua famiglia e affrontare questo momento molto delicato. Con lei partirà però anche il piccolo Leonardo. Mesi quelli in cui il bebè starà lontato dal papà che, triste, sui social scrive: "Tra qualche ora partirai e saranno i mesi più duri della mia vita! Mancherai in tutto; il tuo sorriso e i tuoi pannolini da cambiare, i tuoi occhi e i tuoi pianti in piena notte. Perché tu sei la cosa più bella e importante della mia vita. Ti amo dalle parti più nascoste del cuore. Papà".

Pierpaolo Petrelli: "Non posso vedere il bambino e questo mi manda al manicomio"

Parole, quelle di Pierpaolo Petrelli, accompagnate da un dolcissimo scatto, pubblicato su Instagram, che vede il modello con suo figlio tra le braccia. Solo pochi giorni fa, ospite a Pomeriggio 5, Pierpaolo aveva annunciato questa separazione: “Quando le ho visto fare i biglietti, mi si è spezzato il cuore in due. - ha dichiarato in studio l'ex velino, che ha così spiegato - Io sono ancora innamorato. Anche lei, solo che il suo orgoglio è più forte del sentimento che prova”. Infine ha parlato del viaggio di Ariadna: “Io non posso vedere il bambino e questo mi manda al manicomio. Parte il primo maggio e ha detto che tornerà a luglio”. Oggi è il giorno della separazione, l'inizio di un periodo molto difficile per il modello.

