RITA PAVONE/ Il rapporto con Teddy Reno e il ritorno in Brasile (Che fuori tempo che fa)

Rita Pavone è stata fra gli ospiti più apprezzati di Amici di Maria De Filippi e questa sera la rivedremo a Che fuori tempo che fa, dove potrebbe parlare di Teddy Reno

Rita Pavone e Teddy Reno

Rita Pavone è stata fra gli ospiti più apprezzati di Amici di Maria De Filippi: la sua partecipazione al terzo serale del talent ha permesso all'artista di accorciare le distanze con il pubblico più giovane. Un punto a favore della cantante, che in un'intervista a Il Giornale ha sottolineato di sentirsi soddisfatta di questa conquista, dato che piacere al pubblico dei più giovani le garantisce ancora un futuro professionale. Questa sera Rita Pavone sarà invece fra gli ospiti di Che fuori tempo che fa, pronta a ripercorrere i punti nodali della sua carriera e vita privata. L'interprete de Il ballo del mattone non è solo conosciuta per le sue hit che hanno permesso a tanti ammiratori di riconoscerla come eterna ragazzina. Nel suo passato e presente c'è un posto importante riservato a Teddy Reno, il suo primo grande amore e padre dei due figli Alessandro e Giorgio.

RITA PAVONE, IL RAPPORTO CON TEDDY RENO

All'epoca era il suo manager e per Rita era evidente che quell'uomo molto più grande di lei avrebbe fatto parte del suo destino. Anche per questo è riuscita ad andare oltre le critiche di un'Italia troppo acerba per un amore che ha unito in matrimonio un 42enne a una 23enne, alla fine degli anni Sessanta. Per la Pavone è stato essenziale appoggiarsi del tutto alle proprie sensazioni di quel momento, nonostante le critiche ricevute non solo dai media, ma anche dalla sua famiglia. Rita Pavone ora è pronta a ritornare in Brasile, dopo un'assenza di tanti anni. Era il '64 quando la cantante è sbarcata per la prima volta sul palco con le sue hit di allora, ricevendo un'accoglienza da parte delle ragazzine in stile Beatles. Lo rivela la stessa Pavone in un'intervista al giornale brasiliano R7, anticipando la serie di concerti con data zero al Bourbon Country Theatre, il prossimo 12 maggio.

PRONTA AL RITORNO IN BRASILE

Non si tratta solo di un viaggio nostalgico, anche se nelle sue nuove performance non mancheranno alcuni brani del suo album Masters del 2013, a cui alternerà ballate pungenti e canzoni rock. Il ritorno di Rita Pavone in Brasile sarà come incontrare un vecchio amico dopo tanto tempo, ha sottolineato, sicura che oggi la sua voce sia molto più bella di quando era giovane. Merito della maternità, ha precisato, e senza dimenticare che non si è mai sentita affascinante. Dopo tutto i suoi idoli di bellezza rimangono ancora Ursula Andress, Grace Kelly e Ava Gardner, attrici da cui si è sempre sentita lontana. Nella sua lunga intervista la cantante non ha dimenticato anche di ricordare il piccolo affaccio nel mondo della politica italiana, mossa da sinceri sentimenti e desiderio di cambiare il mondo. Si tratta delle elezioni del 2006, quando la Pavone ha volto lo sguardo verso il Senato. Un'esperienza che le ha fatto capire come fosse un pesce fuor d'acqua in un mondo “sporco”, fatte di promesse che puntualmente, dopo la vittoria, finiscono ai suoi occhi nel dimenticatoio.

© Riproduzione Riservata.