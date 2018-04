Registrazione Uomini e Donne/ Trono Classico: Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione ospiti

Registrazione Uomini e Donne, Trono classico: protagonisti Sara Affi Fella, Mariano Catanzaro e Nilufar Addati. Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione ospiti.

30 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Nuova registrazione del trono classico di Uomini e Donne. Dopo la scorsa registrazione dedicata unicamente alla scelta di Nicolò Brigante che andrà in onda mercoledì 2 maggio, la registrazione odierna è dedicata a Nilufar Addati, Sara Affi Fella e Mariano Catanzaro. Le due troniste sono molto vicine alla scelta. Sara è sempre più presa da Lorenzo Riccardi e sono molti i fans convinti che sarà lui la sua scelta. Anche Nilufar Addati potrebbe annunciare la scelta molto presto. La giovane tronista napoletana, tuttavia, non ha ancora le idee chiare essendo interessata a Nicolò Ferrari e Giordano Mazzocchi. Dopo aver lasciato il programma, Giordano è tornato a corteggiare Nilufar e tra i due le cose sono molto cambiare. La tronista e il corteggiatore, infatti, si sono lasciati andare ad un bacio passionale e i fans del programma di Maria De Filippi sono convinti che sarà proprio lui la scelta. E’ ancora in alto mare, invece, Mariano Catanzaro che, pur avendo baciato molte sue corteggiatrici, non ha ancora una preferenza precisa.

REGISTRAZIONE UOMINI E DONNE: ROSA PERROTTA E PIETRO TARTAGLIONE OSPITI

Nella nuova registrazione del trono classico di Uomini e Donne ci saranno due ospiti speciale. Dopo quasi un anno dalla scelta che ha dato inizio alla loro storia d’amore, tornano nello studio del programma di Maria De Filippi l’ex tronista Rosa Perrotta e l’ex corteggiatore Pietro Tartaglione. I due festeggeranno a maggio il primo anniversario e presto convoleranno a nozze. Tartaglione, infatti, ha chiesto la mano alla fidanzata nella finale dell’Isola dei Famosi 2018 ricevendo un sì come risposta. La data del matrimonio ancora non c’è anche se la coppia ha già deciso la location che sarà Napoli. Nella registrazione odierna, Rosa e Pietro parleranno del loro amore, del matrimonio e dei tanti progetti di coppia. Su Instagram Stories, Rosa ha pubblicato una foto scattata nei camerini di Uomini e Donne scrivendo “i luoghi del cuore”. Se non fosse salita sul trono, infatti, la Perrotta, forse, non si sarebbe mai innamorata di Pietro.

