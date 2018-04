SANSONE/ Su Tv8 il film con Lee Pace (oggi, 30 aprile 2018)

Sansone, il film: questa sera, lunedì 30 aprile, alle 21.30 su tv8 va in onda la pellicola diretta da Tom Dey e interpretata da Lee Pace. Il grande Alano è doppiato da Pupo.

30 aprile 2018 Elisa Porcelluzzi

Sansone, in onda su Tv8

NEL CAST LEE PACE

Il film Sansone andrà in onda su Tv8 nella prima serata di oggi, lunedì 30 aprile, alle ore 21.30. Si tratta di una commedia per famiglie del 2010 diretta da Tom Dey (Pallottole cinesi, A casa con i suoi, Showtime) , doppiata da Owen Wilson (Wonder, Io & Marley e Zoolander), Emma Stone (La la land, The amazing Spider-Man e Easy girl) e interpreta da Lee Pace (Guardiani della Galassia, The fall e Lo hobbit - Un viaggio inaspettato). Il film è tratto dall'omonima striscia a fumetti creata nel 1954 da Brad Anderson. Anche dopo la morte dell'autore, avvenuta nel 2015, la serie ha continuato a essere pubblicata su molti quotidiani statunitensi e oggi riscuote ancora un notevole successo. Sansone andrà in onda su Tv8 nella prima serata di lunedì 30 aprile, alle ore 21.30.

SANSONE, LA TRAMA DEL FILM

Sansone (doppiato da Owen Wilson e da Pupo, nella versione italiana) è un gigantesco alano furbo e combina guai. I suoi padroni sono Phil Winslow (Lee Pace), un pubblicitario, sua moglie Debbie (Judy Greer) e i loro tre figli. Nonostante la mole del cane e i suoi continui pasticci Sansone è ben integrato nella famiglia, disposta a perdonargli quasi tutto. Quando Phil ottiene un importante contratto per una ditta di prodotti per cani con sede in California tutta la famiglia, compreso Sansone, è costretta a trasferirsi a Orange County. Qui Sansone conosce una serie di nuovi amici a quattro zampe, fra cui il pastore australiano Miffy (doppiato in originale da Emma Stone). Quest'ultima si innamora a prima vista di Sansone, ma quest'ultimo ha occhi solo per Isabelle (il lingua originale doppiata da Fergie dei Black Eyed Peas), un collie dall'accento francese. Per lei Sansone è disposto a tutto pur di entrare nell’alta società a 4 zampe…

