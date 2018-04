SFIDA NELLA CITTA' MORTA/ Su Rai Movie il film con Robert Taylor (oggi, 30 aprile 2018)

Sfida nella città morta, il film in onda su Rai Movie oggi, lunedì 30 aprile 2018. Nel cast: Robert Taylor, Richard Widmark e Patricia Owens, alla regia John Sturges. Il dettaglio.

il film western nella seconda serata di Rai Movie

ALLE REGIA JOHN STURGES

Sfida nella città morta, il film in onda su Rai Movie oggi, lunedì 30 aprile 2018 alle ore 23.00. Una pellicola di genere western che è stata realizzata nel 1958 per la regia di John Sturges (I magnifici sette, La grande fuga, Sfida all'OK Corral) ed è stata interpretata da Robert Taylor (Quo vadis, Il ponte di Waterloo, I cavalieri della Tavola Rotonda), Richard Widmark (Il bacio della morte, L'ultima carovana, La battaglia di Alamo) e Patricia Owens (L'esperimento del dottor K., Sayonara, L'isola del Sole). La sceneggiatura del film è stata tratta dal romanzo The Law and Jake Wade, titolo originale anche della pellicola, di Marvin H. Albert, autore di molti romanzi polizieschi, western e di avventura attivo soprattutto nella seconda metà del XX secolo. Il film Sfida nella città morta andrà in onda su Rai Movie nella seconda serata di oggi, lunedì 30 aprile alle ore 23.00. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

SFIDA NELLA CITTA' MORTA, LA TRAMA DEL FILM WESTERN

Jake Wade (Robert Taylor) è lo sceriffo di una cittadina del Nuovo Messico. In passato era stato un rapinatore, membro di una banda che aveva terrorizzato la zona per diverso tempo. Dopo una rapina andata male in cui aveva perso un la vita un bambino, Wade però, decide di farla finita con quella vita e riesce a riciclarsi come sceriffo, dopo avere nascosto il bottino in un luogo noto a lui solo. Quando Wade scopre che il suo vecchio capobanda, Clint Hollister (Richard Widmark), si trova in prigione in una città vicina, in attesa di essere impiccato, decide di cercare di aiutarlo. Wade riesce a liberare Hollister ma ottiene da questi, come unico ringraziamento, una lunga marcia forzata verso una città abbandonata. Il bandito infatti non ha dimenticato il bottino della vecchia rapina e vuole metterci sopra le mani. I due sono braccati dallo sceriffo che aveva arrestato Hollister e che non vedeva l'ora di vederlo sulla forca. La situazione precipita ulteriormente quando i due fuggitivi incappano in una band di apaches.

