SHUTTER ISLAND/ Su Iris il film diretto da Martin Scorsese (oggi, 30 aprile 2018)

Suhtter Island, il film in onda su Iris oggi, lunedì 30 aprile 2018. Nel cast: Leonardo Di Caprio, Mark Ruffalo e Ben Kingsley, alla regia Martin Scorsese. La trama del film nel dettaglio.

30 aprile 2018 Cinzia Costa

il film thriller in prima serata su Iris

NEL CAST LEONARDO DI CAPRIO

Suhtter Island, il film in onda su Iris oggi, lunedì 30 aprile 2018 alle ore 21,00. Una pellicola di genere thriller del 2010 che è stata diretta da Martin Scorsese (Silence, Quei bravi ragazzi, Taxi driver) ed interpretata da Leonardo Di Caprio (Titanic, Revenant - Redivivo, Romeo + Juliet di William Shakespeare), Mark Ruffalo (The Avengers, Tutto può cambiare, Now you see me - I maghi del crimine) e Ben Kingsley (Gandhi, Iron Man 3, Schindler's list - La lista di Schindler). Il film è stato tratto dal romanzo L'isola della paura di Dennis Lehane. Shutter Island verrà trasmessa nella prima serata di oggi, lunedì 30 aprile 2018 sul canale Mediat Iris dalle ore 21,00. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

SHUTTER ISLAND, LA TRAMA DEL FILM THRILLER

1954. Edward "Teddy" Daniels (Leonardo Di Caprio) e Chuck Aule (Mark Ruffalo) sono due agenti federali inviati nel manicomio criminale di Ashecliff Hospital per investigare sulla sparizione di una detenuta, Rachel Solano (Emily Mortimer). John Cawley (Ben Kingsley), il primario, spega loro che la donna è stata ricoverata dopo avere sterminato la sua famiglia e vive tuttora in un profondo stato confusionale. Secondo lo staff dell'ospedale tutti i punti raggiungibili a piedi dall'isola sono già stati ispezionati. Della fuggitiva non c'è traccia. Ispezionando la camera della donna però Teddy trova un misterioso biglietto. Il dottor Crawley si mostra collaborativo, ma impedisce ai due agenti di accedere ai file dei pazienti e dello staff. La giornata si chiude così con un nulla di fatto, ma la mattina dopo Rachel viene ritrovata vicino ad un faro sull'isola, del tutto incolume. Nel frattempo però un paziente ha svelato a Teddy che sull'isola il dott. Crawley utilizza i pazienti come cavie per degli esperimenti segreti. L'unica cosa certa, per il momento, è che sull'isola avvengono cose assurde, che solo in parte si possono giustificare con la malattia mentale dei pazienti.

