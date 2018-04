SIMONA IZZO/ "il GF, trasformato in un’arena nella quale manifestare il peggio di sé" (Grande Fratello 2018)

Simona Izzo, opinionista del Grande Fratello, ha dimostrato di non avere peli sulla lingua, in duro scontro con Paola Di Benedetto: chi sarà la prossima vittima?

30 aprile 2018 Annalisa Dorigo

Simona Izzo

Simona Izzo si schiera accanto ad Aida Nizar e condanna l’atteggiamento di Baye Dame Dia. L’opinionista del Grande Fratello 2018, esattamente come ha fatto Cristiano Malgioglio, ha espresso la sua opinione sull’attacco ricevuto dalla concorrente spagnola da parte di Baye usando parole durissime nei confronti di Baye. “Sono costernata rispetto a quello che sta succedendo nella casa. La casa che dovrebbe essere un’occasione di confronto costruttivo sulla vita e che invece si trasforma in un’arena nella quale manifestare il peggio di sé. Non è tollerabile che il branco si scagli con violenze verbali e psicologiche contro una persona, in questo caso una donna. È una grande responsabilità essere un concorrente del gf e ciò che è successo non può essere sottovalutato. Sono certa che verranno presi gli opportuni provvedimenti", ha fatto sapere la Izzo pubblicando un post su Instagram. L’attacco di Baye Dama, dunque, è stato condannato dalla conduttrice e dagli opinionisti del Grande Fratello. Cliccate qui per vedere il post.

LA SCHIETTEZZA DI SIMONA IZZO

Il percorso degli opinionisti del Grande Fratello 15 si sta confermando ben diverso da quello che abbiamo visto a L'Isola dei famosi fino alla scorsa settimana. La conferma ci è arrivata dalla frecciatina lanciata lo scorso lunedì da Simona Izzo a Paola Di Benedetto, entrata nella Casa per chiarire la situazione con il suo ex fidanzato Matteo Gentili. La Izzo non ha avuto peli sulla lingua esprimendosi in maniera forte contro la modella, non tanto per le sue parole contro il ragazzo, quando piuttosto per il suo abbigliamento. Considerando il confronto con lui, avrebbe potuto indossare qualcosa di più succinto: "Non si può dire ‘buona fortuna’! Non si può attaccare così, la miglior difesa è l'attacco e l'ha attaccato (...) Poi forse si doveva mettere anche una giacca. Non voglio fare la bacchettona, ma quando si va a lasciare un uomo e a dire certe cose, forse, non ci si deve mettere in lingerie!".

IL RUOLO A FIANCO DI CRISTIANO MALGIOGLIO

Dopo l'esperienza al Grande Fratello Vip 2, Simona Izzo è tornata nella versione nip del reality show nel ruolo di opinionista. Dopo una prima puntata abbastanza in sordina, l'attrice si è confermata più spigliata e decisa nel secondo appuntamento andato in onda lo scorso lunedì, dimostrando di non avere peli sulla lingua. Un comportamento che avevamo notato anche in precedenza e che Simona ha riconfermato: ha bisogno di tempo prima di esporsi, ma poi parte in quarta... Lo ha capito bene Paola Di Benedetto la scorsa settimana, rimproverata per il suo abbigliamento troppo appariscente, e difficilmente resterà privo di critiche anche Baye Dame. Quest'ultimo ha già subito il rimprovero di Cristiano Malgioglio a causa della sua eccessiva aggressività e si troverà a fare i conti anche con l'effervescente opinionista. Riuscirà ad ottenere una seconda possibilità dalla produzione?

NESSUNA SORPRESA NELLA CASA

Se Cristiano Malgioglio entrerà spesso nella Casa del Grande Fratello per una sorpresa ai concorrenti, ben diverso sarà il caso di Simona Izzo. L'opinionista in un'intervista rilasciata a Blogo qualche giorno fa ha specificato che il marito Ricky Tognazzi le ha chiesto espressamente di non allontanarsi da lui per tanto tempo come accaduto in passato: "Mio marito mi ha detto 'Se non rientri nella Casa e sparisci per un altro mese e mezzo, allora va bene!'. Gli ho detto che non sparirò. Ogni tanto, vedrò i ragazzi in streaming". Nella stessa intervista ha confessato di avere in mente una commedia ispirata proprio al Grande Fratello: "Attraverso il GF, che è un programma popolare ma è più sofisticato di quanto si possa pensare, io racconto la realtà che non è la mia narrazione. Queste sono storie della gente e io sono super-interessata. Queste storie mettono dentro di me un patrimonio che forse io tradurrò per il cinema. Io sto scrivendo una commedia sul GF".

