Simone Coccia Colaiuta/ Sarà informato sulle dichiarazioni di Vladimir Luxuria? (Grande Fratello 2018)

Simone Coccia Colaiuta, cosa accadrà dopo una settimana tesa nella casa del Grande Fratello 2018? Le dichiarazioni di Vladimir Luxuria sul compagno di Stefania Pezzopane.

Simone Coccia Colaiuta, Grande Fratello 2018

Simone Coccia Colaiuta è chiuso nella casa del Grande Fratello 15 da un paio di settimane, ma fuori dalle mure di Cinecittà si parla di lui. Ieri, nel salotto di Domenica Live, si è discusso mancanza di rispetto che il concorrente del avrebbe avuto nei confronti della sua compagna Stefania Pezzopane con cui è impegnato da quattro anni. Nel suo video di presentazione Simone Coccia Colaiuta si è vantato del fatto di aver avuto tantissime donne, un numero imprecisato compreso tra 1500 e 2000, ed è anche finito nell’occhio del ciclone per i messaggi scambiati con Lucia Bramieri. Nello studio di Barbara d’Urso, c’era anche Vladimir Lussuria che ha affermato che nel passato dell’ex spogliarellista non ci sarebbero solo relazioni con donne: “Se uno accetta il GF, accetta anche una deroga alla privacy. Quando uno si vanta di avere avuto tante donne, dovrebbe dire tutto. Forse non ci si dovrebbe vergognare, ad esempio, di dire che c'è stato anche qualche uomo... Come lo so? Si sa, nell'ambiente, si sa. L'ipocrisia non mi piace e quindi lo dico”, ha detto l’opinionista. Carmelita ha subito preso le distanze: “Simone è nella casa e non può replicare alle tue forti affermazioni. Vedremo in futuro”. (agg. Elisa Porcelluzzi)

SETTIMANA DIFFICILE PER SIMONE

Simone Coccia Colaiuta ha vissuto una settimana tesa al Grande Fratello 2018. Il fidanzato di Stefania Pezzopane è stato sottoposto ad un processo ironico da parte degli altri concorrenti, che in realtà gli avevano già mosso alcune perplessità riguardo al suo modo di confrontarsi con il gruppo. In particolare è stata la presenza di Aida Nizar a creare scompiglio ed a sollevare dei sospetti anche contro l'ex spogliarellista, accusato di non averla allontanata come ha fatto il resto della Casa. A molti non quadra il suo finto perbenismo, il suo modo impostato di reagire di fronte ad una tensione sempre più crescente. All'arrivo del comunicato del Grande Fratello, Simone ha avuto la propria rivincita personale. Non ha tardato infatti ad esultare con l'amico Alberto Mezzetti, dato che i due gieffini sono stati gli unici a non allearsi contro la spagnola. Gli autori decideranno di tenere in considerazione la sua posizione? Difficile da dire: Simone di certo non è intervenuto per fermare i compagni ed anzi li ha ringraziati per avergli fatto notare alcune ambiguità del suo carattere.

QUAL È LA SUA STRATEGIA?

Il Grande Fratello 2018 ha fatto intuire ai fan quale sia la strategia di Simone Coccia Colaiuta. Anche se il concorrente ha dimostrato di mantenere buoni rapporti con tutti gli altri inquilini della Casa, i componenti maschi del reality non si fidano dell'ex spogliarellista. Ai loro occhi avrebbe dovuto prendere posizione in modo netto, o stando dalla parte del gruppo più grande oppure schierandosi a favore di Aida Nizar. Questa decisione di continuare ad interessarsi ai bisogni della spagnola non è stata ben accetta nemmeno da Lucia Bramieri, che ha suggerito a Simone di fare meno il finto prete e di sciogliersi un po'. In realtà i telespettatori sanno bene che Simone sta cospirando alle spalle dei compagni e che è consapevole della propria presenza nel reality, come ha sottolineato ad Alberto Mezzetti. Per questo le sue mosse sono calcolate: senza dubbio il suo gioco è trasparente, anche se gli amici con cui scherza e gioca non sospettano che al tempo stesso sparli di tutti loro, alle spalle.

HA TROVATO UN SUO EQUILIBRIO?

Simone Coccia avrà di sicuro trovato un suo equilibrio al Grande Fratello 2018 ma sta sottovalutando il pubblico da casa. I telespettatori non hanno ancora espresso una netta preferenza nei suoi confronti e saranno gli unici alla fine ad avere l'ultima parola in fase di televoto. Il nome di Simone potrebbe apparire fra i più votati nelle nomination di questa sera, dato che non è riuscito ad integrarsi del tutto con il resto del gruppo. Danilo Aquino in particolare lo sta tenendo sott'occhio e anche Matteo Gentili ha preso apertamente le distanze dal concorrente. Simone dovrebbe quindi ricordarsi che potrebbe fare molto di più degli esercizi al mattino, dei giochi al pomeriggio e delle discussioni alla sera. Si era proposto inizialmente come giocherellone e solare, intento a far divertire la Casa con le sue note imitazioni. Un aspetto che sta scemando sempre di più e che poteva renderlo unico agli occhi del pubblico. Fare qualche passo indietro e cessare i pettegolezzi con Alberto Mezzetti potrebbe permettergli di recuperare qualche punto nell'indice di gradimento.

