Stefania Pezzopane e Simone Coccia Colaiuta/ Grande Fratello: “Tradimenti? Io mi fido di lui” (Pomeriggio 5)

Stefania Pezzopane e Simone Coccia Colaiuta: “Tradimenti? Io mi fido di lui”. L'onorevole difende il concorrente del Grande Fratello. Se ne parla a Pomeriggio 5. Le ultime notizie

30 aprile 2018 Silvana Palazzo

Mentre Simone Coccia Colaiuta è al Grande Fratello, Stefania Pezzopane dribbla le tante voci che stanno emergendo sull'ex muratore e spogliarellista e di cui parla oggi anche Pomeriggio 5. La loro storia però prosegue a gonfie vele, nonostante si sia parlato di presunte avances ad una concorrente del reality, Lucia Bramieri. «Anche quella è una storia già nota da tempo. Si parla di messaggini, niente di che. Insomma, storie trite e ritrite e per me già archiviate, ma tutto fa spettacolo», ha dichiarato l'onorevole del Partito democratico al Fatto Quotidiano. Neppure la storia delle duemila donne con cui la sua dolce metà sostiene di essere stato la infastidisce: «Lui fa riferimento alla sua storia antecedente al nostro incontro e non ci metto bocca, così come non permetto a lui di metter becco sulla mia vita prima di incontrarlo. Questa era una cosa che lui aveva già raccontato altrove: dato che faceva le serate, gli spogliarelli e lavorava come modello, aveva una vita molto movimentata». Insomma, non c'è niente sul passato di Simone Coccia Colaiuta che possa impensierire Stefania Pezzopane.

STEFANIA PEZZOPANE E LE VOCI SU SIMONE COCCIA COLAIUTA

Avevano anche detto che tra Simone Coccia Colaiuta e Stefania Pezzopane si erano lasciati: «Non so come possa essere nata questa voce. La nostra storia dura da quattro anni ed è una storia senz'altro viva, forte». Alcune situazioni ambigue sono state create per mettere in ombra il lavoro dell'onorevole: è proprio la Pezzopane a sostenerlo nell'intervista al Fatto Quotidiano. «Questo ormai l'ho messo in conto e in questi anni ho dovuto lavorare doppio per dimostrare il mio valore». Riguardo l'eventualità di convolare a nozze con Simone Coccia Colaiuta l'onorevole ha dichiarato: «Abbiamo attraversato un 2017 molto difficile nelle nostre rispettive famiglie con due terribili decessi. Abbiamo passato un periodo davvero triste, tanto che abbiamo deciso di accantonare ogni altro tipo di progetto. Prima o poi succederà, ma ormai conviviamo, non servono atti formali». Nelle ultime ore però sono emerse nuove rivelazioni sul concorrente del Grande Fratello: Vladimir Luxuria a Domenica Live ha insinuato che il gieffino avrebbe avuto anche relazioni con uomini. Intanto la Pezzopane, come riportato da Tgcom24, ha difeso il suo amore sui social: «Io mi fido di lui».

