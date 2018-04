Tiberio Timperi a La Vita in Diretta/ Sarà il conduttore della prossima stagione, la spunta su Alberto Matano

Attesa e confermata promozione di Tiberio Timperi alla conduzione del programma tv di RaiUno, La vita in diretta, ecco gli altri cambiamenti in programma da settembre

30 aprile 2018 Paolo Vites

Tiberio Timperi

La notizia circolava già dai tempi su siti e blog vari di televisione, ma la domanda rimaneva senza risposta: chi avrebbe condotto la stagione 2018/19 del programma di Rai Uno più seguito, La vita in diretta? Era in corso una sorta di ballottaggio fra Tiberio Timperi, conduttore di Unomattina, e Alberto Matano, a sua volta conduttore di Sono innocente. Secondo quanto rende noto il sito TvBlog, l'ha spuntata Timperi, che avrà come co-conduttrice Francesca Fialdini con la quale conduceva il weekend mattutino di Unomattina in famiglia e che già si occupava del programma con l'attuale conduttore Marco Liorni che andrà a condurre un nuovo programma ancora inedito al sabato pomeriggio, definito "aggressivo programma di approfondimento pop".

Oltre ai conduttori altre novità in arrivo: un orario ridotto, un nuovo studio e nuovi contenuti, per distinguersi dagli ormai troppi programmi simili. Tiberio Timperi, uno dei volti più amati della Rai, ottiene così finalmente la giusta promozione al programma guida della rete ammiraglia della televisione pubblica, un riconoscimento che non poteva non spettargli. E' la prima delle novità che vedremo a partire da settembre, non ancora confermata ufficialmente, ad esempio Antonella Clerici non condurrà più La prova del cuoco, che invece dovrebbe riportare in tv lo storico programma di Enzo Tortora, Portobello.

© Riproduzione Riservata.