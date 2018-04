Uomini e Donne/ La madre di Nicolò Brigante dice la sua sulla scelta (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. A un passo dalla scelta di suo figlio, la madre di Nicolò Brigante ha rotto il silenzio sui social, dove ha condiviso…

30 aprile 2018 Fabiola Iuliano

Fra pochi giorni il pubblico di Uomini e Donne avrà la possibilità di assistere alla scelta di Nicolò Brigante, che si prepara a lasciare il salotto del trono classico in compagnia di una delle due corteggiatrici che in queste ultime settimane si sono date battaglia alla sua corte. Ma chi sarà la prescelta dal noto tronista? A dire la sua su questa vicenda è stata colei che più di tutti al mondo conosce Nicolò Brigante, sua madre Serena Di Benedetto, che affidando ai social il suo pensiero ha ammesso che suo figlio farà la sua scelta ascoltando solo e unicamente il cuore: “Vorrei chiarire che ho messo il like a tutti i commenti positivi e negativi – ha dichiarato la donna in un post condiviso nelle ultime ore da Newdued.it, “a me piacciono tutte e due le ragazze, la scelta sarà fatta solo ed esclusivamente da mio figlio e dal suo cuore”. Cresce la curiosità, quindi, per la decisione finale del tronista: chi fra Virginia Strablum e Marta Pasqualato avrà la meglio?

LORENZO RICCIARDI A NAPOLI, MA NON PER INCONTRARE SARA!

Fra una pausa e l’altra delle registrazioni del trono classico, alcuni fra i protagonisti più amati delle storie recenti di Uomini e Donne si sono dati appuntamento a Napoli, dove hanno trascorso una piacevole serata in compagnia di alcuni amici. A raggiungere la città partenopea, in particolare, Lorenzo Ricciardi, Accompagnato da Mariano Catanzaro e da Gianluca Tornese. Tuttavia, la presenza del corteggiatore di Sara Affi Fella ha in un primo momento fatto pensare alla possibilità di un’esterna fra i due, anche se questa ipotesi è stata successivamente smentita da Newsued.it. Quello dei protagonisti del dating show di Maria De Filippi è stato infatti un sabato fra amici, lontano dalle luci delle telecamere e dalle tante dinamiche che in queste ultime settimane imperversano nel parterre trono classico. Nessun incontro, quindi, per Lorenzo Ricciardi e Sara Affi Fella, che dovranno posticipare il loro prossimo appuntamento a data da destinarsi.

