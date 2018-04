Uomini e Donne/ Video, Sossio Aruta, un tuffo in mare per dimenticare le polemiche? (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni Trono Over. Protagonista indiscusso delle polemiche del dating show, Sossio Aruta ha inaugurato la stagione estiva con un tuffo. Ecco il filmato del suo...

30 aprile 2018 Fabiola Iuliano

Sossio Aruta, protagonista del trono over di Uomini e Donne

Sossio Aruta ha scelto di non dare peso alle numerose critiche che quotidianamente riceve nel salotto del trono over e, archiviata la distorsione alla caviglia, ha deciso di recarsi in spiaggia per inaugurare la stagione estiva. A confermarlo è stato lo stesso cavaliere di Uomini e Donne, che proprio ieri pomeriggio ha condiviso il breve filmato che lo immortala mentre compie il suo primo tuffo in mare: “Finalmente inauguriamo la stagione, 29 aprile da Castellammare di Stabia”, dice Sossio Aruta nella clip prima di lanciarsi in acqua. Tuttavia, mentre lui si gode la meritata vacanza in spiaggia, sui social continuano ad arrivare al suo indirizzo numerose critiche, causate soprattutto dal suo modo di trattare le donne e dalle vicende amorose che di recente lo hanno visto tristemente protagonista. Se vi siete persi il suo filmato, potete cliccare qui e visualizzarlo su Instagram per un periodo di tempo limitato.

Festa di compleanno per Giorgio Manetti

Lontano da Gemma Galgani, che nelle ultime puntate del trono over ha dimostrato di essere più che mai intenzionata a rifarsi una vita fra le braccia del suo nuovo corteggiatore Marco, Giorgio Manetti ha festeggiato il suo compleanno circondato dall’affetto delle sue numerosissime fan. Proprio per loro, nelle ultime ore, il cavaliere di Uomini e Donne ha condiviso un filmato sui social, con il quale ha ringraziato tutti per i numerosi messaggi di auguri ricevuti sui suoi profili social: “Carissime amici e amici, grazie per tutti gli auguri di compleanno che mi avete inviato su Facebook e su Instagram – dice il cavaliere nel video girato in occasione del party per i festeggiamenti - un grazie a tutte le persone che mi hanno dedicato un pensiero nel giorno del mio compleanno, veramente un bacio da Giorgio e ancora grazie!”. Un compleanno fra i più attesi nel parterre del trono over, un party esclusivo e una seri edi invitati: fra gli ospiti c’era anche Gemma Galgani? Se vi siete persi il filmato potete cliccare qui.

