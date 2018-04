VANNI ODDERA/ Chi è Il pilota di motocross esperto di Mototerapia (S’è fatta notte)

Vanni Oddera è impegnato in questi giorni all'Expo Motori Bikers con un progetto di Mototerapia. Oggi sarà ospite della puntata della trasmissione S'è fatta notte

Vanni Oddera

Vanni Oddera è impegnato in questi giorni all'Expo Motori Bikers, iniziato lo scorso sabato e che proseguirà fino a domani presso Pontedera, in provincia di Pisa. Icona del motocross e in grado di riscuotere successo in tutto il mondo, il campione sarà impegnato nella kermesse motoristica con il team Daboot per il Freestyle di Motocross, la sua disciplina principe. Questa sera vedremo invece Vanni Oddera a S'è fatta notte come ospite di Maurizio Costanzo. La presenza del campione all'Expo Motori è collegata inoltre a un'iniziativa in cui si è lanciato negli ultimi anni, ricorda Firenze Today, la Motorerapia. Un progetto che ha voluto per avvicinare i ragazzi diversamente abili o affetti da problemi psicofisici al mondo del Freestyle e reso possibile grazie ai piloti del Team Daboot.

L’INIZIATIVA BENEFICA PER I BAMBINI DEL GASLINI

Lo spazio riservato nella manifestazione è una conferma del successo ottenuto nelle precedenti edizioni e promette di regalare ai ragazzi che vi parteciperanno emozioni senza freni. Un appuntamento che del resto è diventato ormai imperdibile per tutti gli appassionati, forte di una serie di appuntamenti in agenda che nel mese di aprile ha toccato anche Pegli, in provincia di Genova, grazie al Freestyle Show. Le iniziative benefiche a favore dei bambini sono sempre al primo posto del programma di Vanni Oddera. Lo scorso 15 aprile il campione di Motocross è stato infatti protagonista di un progetto solidale a favore dei piccoli pazienti dell'Ematologia del Gaslini di Genova, Maremoto. I 40 baby pazienti hanno potuto così uscire dalle mura ospedaliere per dare uno sguardo alla distesa marina e seguire un percorso costruito ad hoc lungo la spiaggia.

VANNI ODDERA, OLTRE IL MOTOCROSS LA PASSIONE PER LA BICI

Un evento che Oddera ha voluto incentrare su un circuito ideato per i bambini della struttura per un percorso su Jeep e su un'altra esperienza incentrata sul test-drive pensato appositamente per le persone disabili. Anche in questo caso al centro ci sono state le Jeep Autonomy, a bordo delle quali vivere una vera e propria avventura off road. Ai progetti benefici, Vanni Oddera non dimentica di dedicarsi alle evoluzioni e le acrobazie che lo hanno reso famoso, con evoluzioni fatte a 40 metri di altezza e che fanno parte della grande esperienza sportiva del campione di Motocross. Senza dimenticare la passione per la bicicletta, che lo spinge spesso ad addentrarsi nelle aree boschive italiane per provare le sue note performance.

© Riproduzione Riservata.