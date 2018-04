Valentina, fidanzata Veronica Satti/ Chi è? Questa sera il confronto al Grande Fratello 15?

Si chiama Valentina la fidanzata Veronica Satti. La figlia di Bobby Solo la incontrerà questa sera, nella nuova puntata del Grande Fratello 15?

30 aprile 2018 Anna Montesano

Veronica Satti, GF 15

Chissà se nella nuova puntata del Grande Fratello 15 si parlerà di Veronica Satti in relazione non al suo papà, Bobby Solo, ma in merito ad un altro suo affetto: la fidanzata Valentina. La permanenza nella Casa più spiata d'Italia, sembra aver già messo a dura prova il rapporto tra Valentina e Veronica, visto che quest'ultima si è molto avvicinata la prima settimana a Valerio Logrieco, al quale ha fatto importanti dichiarazioni e non sempre da amica. Questo potrebbe aver portato la fidanzata della Satti a decidere di interrompere questa relazione. E se questa sera arrivasse nella Casa per un confronto? Difficile dirlo, anche se le possibilità, dopo quanto accaduto, ci sono. Soprattutto perchè Veronica ha spesso parlato di Valentina, con parole anche importanti.

VALENTINA INCONTRA VERONICA NELLA CASA DEL GF?

Ma Valentina, che vive a Milano, non ama apparire in pubblico e ha una grande passione per i tatuaggi, potrebbe aver deciso di interrompere la storia con Veronica Satti dopo la dichiarazione da quest'ultima fatta a Valerio nella Casa. "Io sono molto possessiva nei tuoi confronti, sei il mio punto di riferimento. Ho traslato la figura della mia fidanzata Valentina in te, e sono andata in paranoia. Io ho fatto una cosa forte, ti ho detto “Mi piaci”. - ha ammesso la figlia di Bobby Solo, prima di sottolineare i sentimenti per la fidanzata - Io sono innamorata di Valentina, e infatti ho sbagliato dicendoti questa cosa. Penso che se non fossi stata fidanzata noi saremmo potuti essere una probabile coppia". Così ha concluso con una dichiarazione molto importante: "Sono fluida. Non ho mai detto sono lesbica. Quando mi chiedono se posso stare con un ragazzo rispondo a volte no, altre volte sì perché penso che possa prendermi di testa. In America questa sessualità fluida è normale, in Italia è un problema". Cosa deciderà Valentina? Chiederà un confronto?

© Riproduzione Riservata.