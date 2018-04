Veronica Satti / La figlia di Bobby Solo si schiera contro Aida! (Grande Fratello 2018)

Veronica Satti, la figlia di Bobby Solo si schiera contro Aida Nizar, ma il pubblico almeno fino a questo momento le ha voltato le spalle non gradendo il suo personaggio. (Grande Fratello)

Veronica Satti, Grande Fratello 2018

Veronica Satti ha vissuto l'ultima settimana al Grande Fratello 2018 in modo difficile. E non solo per la presenza di Aida Nizar, che ai suoi occhi ha fatto di tutto per distruggere l'apparente armonia che si era creata nella Casa. L'altalena emotiva ha impegnato ancora una volta le giornate della figlia di Bobby Solo, che non smette di pensare ad un solo attimo di voler riabbracciare il padre. Per ora non sa ancora quali nuove risposte abbia dato alla stampa il cantante, sicuro che la figlia in realtà stia cercando solo di sfruttare il suo nome in cerca di visibilità. A compromettere l'umore di Veronica è stato anche Baye Dame, che durante l'ultima lite con Aida ha tacciato la concorrente bionda di essere una finta buonista ed una falsa santerellina. Veronica infatti ha accusato l'italo-senegalese di aver contribuito ad aumentare le tensioni in casa, parole che Baye non ha di certo gradito. A Veronica è rimasta quindi solo Lucia Orlando, che continua ad asciugare le sue lacrime, e Matteo Gentili, con cui ha stretto un forte legame. Molto di più da quanto Valerio Logrieco è stato eliminato dal reality. Non è raro infatti vederla dormire con l'ex calciatore e cercare le sue attenzioni, anche a discapito dei sentimenti crescenti fra Matteo e Alessia Prete.

LA RAGAZZA NON HA CONQUISTATO ANCORA IL PUBBLICO

Il carattere di Veronica Satti non riesce a conquistare i fan del Grande Fratello 2018. Le sue lacrime sollevano spesso accuse sui social, soprattutto perché una grossa fetta del pubblico sembra stare dalla parte del padre Bobby Solo. Matteo Gentili di contro sembra aver inquadrato bene un certo aspetto della personalità di Veronica: è capace di essere euforica e subito dopo crollare in un pianto senza fine. Per i telespettatori invece la sua presenza nella Casa è addirittura insignificante, dato che i suoi discorsi riguardano solo ed esclusivamente il rapporto mancato con il padre. Difficile per esempio che parli della fidanzata Valentina, che di contro ha già tolto qualsiasi traccia della ragazza dal proprio profilo Instagram. E' arrivato proprio il momento per Veronica di coltivare con maggior forza il lato solare del proprio carattere e di abbandonare le lacrime almeno per un giorno intero. Un'impresa di certo non semplice visto il vortice di emozioni che le regala la Casa e che la fragilità della ragazza riemerge ad ogni piccola discussione o incomprensione con gli altri concorrenti. Messo da parte questo aspetto, la ragazza riesce a volte anche a regalare qualche sorriso ai presenti, grazie alla sua originalità e stravaganza. Sembra però che l'invito della madre Mimma Foti, intervenuta nella scorsa puntata, sia caduto a vuoto: Veronica deve ancora mostrare la propria forza.

INIZIA UNA SETTIMANA DURA

Si prepara una settimana dura per Veronica Satti al Grande Fratello 2018: la concorrente è sicura infatti che Aida Nizar verrà eliminata. Sarà un duro colpo per lei scoprire che la percezione avuta finora della realtà è molto distante da come è davvero e che il pubblico si è schierato apertamente anche contro di lei. Sembra che le ostilità del padre siano state digerite dalla concorrente, che di fronte alle accuse precedenti di Bobby Solo è riuscita a reagire con freddezza. La stessa che del resto dimostra non possedere nei confronti di tante dinamiche malate della Casa. Anche se l'esito del televoto di questa sera sarà diverso da quanto ha previsto Veronica, quest'ultima potrebbe anche dover dire addio all'amica Lucia Orlando. Il rapporto esclusivo che hanno creato è positivo, ma negativo se visto alla luce del gioco imposto dal programma. Sembra però che la Satti sia abituata a cambiare colonna all'occorrenza: lo dimostra la sostituzione di Valerio Logrieco con Matteo Gentili. Per le case di scommesse invece la concorrente ha ancora la possibilità di scalare la classifica dei favoriti alla vittoria, dato che si trova per ora a pari merito con Aida.

