5 Second Of Summer/ Video, Lucilla Agosti si spoglia davanti la band: fan infuriate, “Vergogna, licenziatela!”

5 Second Of Summer Video, Lucilla Agosti si spoglia davanti la band: fan infuriate, “Vergogna, licenziatela!”, su Twitter impazza l'hashtag #Respect5SOS.

04 aprile 2018 Valentina Gambino

Lucilla Agosti fa infuriare le fan dei 5 Seconds of Summer

I 5 Seconds Of Summer arrivano a Milano per un concerto e fanno impazzire i fan. Intervistati da Rolling Stone, i ragazzi hanno avuto modo di raccontare alcuni dettagli sulla loro carriera e la produzione artistica. Tra le tante interviste però, quella che ha colpito maggiormente è stata Lucilla Agosti. In occasione del concerto al Fabrique di Milano e poco tempo dopo l'uscita dell'ultimo singolo dal titolo "Want You Back", i giovani artisti sono stati intervistati dalla conduttrice che ha cambiato le carte in tavola scatenando la fandom accesissima della band. Durante l’intervista con Luke Hemmings, Calum Hood, Ashton Irwin e Michael Clifford, senza un motivo preciso la speaker radiofonica si è liberata degli indumenti rimanendo senza maglia e invitando i ragazzi a fare lo stesso. Loro sono invece rimasti perfettamente vestiti ma di contro, hanno mostrato non poco imbarazzo per l’accaduto. “Voi siete la band dell’estate, ed in estate fa molto caldo”, aveva esordito la Agosti e poi… maglia al vento e reggiseno in vista.

Lucilla Agosti fa infuriare le fan dei 5 Seconds of Summer

Lucilla Agosti dopo essere rimasta in reggiseno di fronte alla band dei 5 Seconds of Summer ha perfino precisato: “Mi sarei dovuta togliere anche i pantaloni, menomale che non me li sono tolti”. Successivamente, le numerose estimatrici del gruppo si sono scatenate su Twitter, social network molto usato dalle giovanissime che seguono band e cantanti pop di ultima generazione. L’hashtag #Respect5SOS è impazzato seguito da commenti di disgusto mentre qualcuno suggeriva – addirittura – il licenziamento della conduttrice radiofonica. In sintesi, la gag non solo non è riuscita ma ha perfino fatto arrabbiare le fan della band (e sappiamo bene quando sia pericoloso “infastidire le ammiratrici che dormono…”). “Non è che siccome erano ragazzi e lei era una donna, la cosa non è scandalosa. fa schifo, il fatto che questa intervistatrice abbia chiesto loro delle cose così e fatto quello che ha fatto. io sono basita #Respect5SOS”, si legge sul social dell’uccellino blu. E ancora: “5sosfam italiana dobbiamo davvero scusarci con loro e fargli capire che non è una cosa che solitamente si fa qui. Mi sentirei troppo in colpa altrimenti e penso anche voi, perché loro amano la nostra patria davvero. #RESPECT5SOS”, “Non ho parole, mi vergogno da morire sinceramente. Sono dispiaciuta non si meritano questo. #RESPECT5SOS”. Nonostante l’imbarazzo, i ragazzi si sono limitati a togliersi la felpa rimanendo in maniche corte mentre inevitabilmente si chiedevano il perché.

Ma cosa mi rappresenta tutto ciò?! Sono senza parole#RESPECT5SOS pic.twitter.com/9NOwV1x29j — Ale ?? (@_hemmongolo) 3 aprile 2018

© Riproduzione Riservata.