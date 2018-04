AIR FORCE - AQUILE D'ACCIAIO 3/ Su Rete 4 il film con Louis Gossett Jr. (oggi, 4 aprile 2018)

Air Force - Aquile d’acciaio 3, il film in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 4 aprile 2018. Nel cast: Louis Gossett Jr. e Rachel McLish, alla regia John Glenn. La trama del film nel dettaglio.

04 aprile 2018 Cinzia Costa

Il film d'azione nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST LOUIS GOSSETT JR.

Il film Air Force - Aquile d’acciaio 3 va in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 4 aprile 2018, alle ore 16.40. Una pellicola di produzione americana datata 1991 che è stata diretta da John Glenn e vede un buon cast di attori tra di essi si evidenziano Louis Gossett Jr. e Rachel McLish, che interpretano rispettivamente Charles 'Chappy' Sinclair e Anna. Pellicola che non ha avuto un buon impatto tra la critica con gli addetti ai lavori che accusarono il regista non solo di superficialità ma anche di aver organizzato una trama alquanto puerile. Location interamente americane con buona parte delle scene girate in Arizona, stato americano che riconosceva importanti facilitazioni fiscali alle produzioni impegnate nella realizzazioni di pellicole nazionalistiche. Il film vista anche l'anzianità di produzione è stato programmato diverse volte all'interno della programmazione italiana, esso andrà nuovamente in onda questo pomeriggio su Rete 4. Ma ecco nel dettaglio la trama de film.

AIR FORCE - AQUILE D'ACCIAO 3, LA TRAMA DEL FILM D'AZIONE

La trama del film si basa sull'azione posta in essere dal colonnello Charles Sinclair e dai suoi aiutanti Leichman, Palmer e Horikoshi. Essi cercano di venire a capo di un incidente che ha interessato un loro amico, il cui aereo è stato mitragliato. Nella trama si innesta la fuga di Anna, una conturbante clandestina fuggita da un campo di prigionia allo scopo di trovare la libertà per lei e per i suoi cari. Il colonnello si appassiona alla storia della donna e farà di tutto per aiutarla, cosa che porterà allo scontro con un avventuriero senza scrupoli, un certo Tee Vee . Vee alla fine si commuoverà e aiuterà la donna alleandosi con il militare e con i suoi sodali. L'azionemilitre posta in essere all'interno di un villaggio porterà alla morte di Leichman, Palmer e Horikoshi, i sopravvissuti cercheranno di trovare i capi dell'organizzazione non solamente per vendicare gli amici ma anche per far riacquistare la libertà ad Anna e i suoi congiunti.

