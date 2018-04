AMERICAN PIE - NUDI ALLA META/ Su TV8 il film con John White (oggi, 4 aprile 2018)

American Pie - Nudi alla meta, il film in onda su TV8 oggi, mercoledì 4 aprile 2018. Nel cast: John White e Steve Talley, alla regia Joe Nussbaum. La trama del film nel dettaglio.

04 aprile 2018 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su TV8

NEL CAST ANCHE STEVE TALLEY

Il film American Pie - Nudi alla meta va in onda su TV8 oggi, mercoledì 4 aprile 2018, alle ore 23.15. È una pellicola di produzione americana prodotta nel 2006 e diretta da Joe Nussbaum. Il film che si basa sulla sceneggiatura di Eric Lindsay ed è stato distribuito nel nostro Paese dalla Universal Picture, compagnia che ha finanziato anche la produzione. Buono il cast di attori dove tra di essi spiccano John White e Steve Talley, i due interpretano rispettivamente Erik e Dwight. Il film è già stato programmato diverse volte all'interno dei palinsesti televisivi italiani, esso andrà nuovamente in onda stasera su TV8. Ma vediamo adesso insieme la trama del film nel dettaglio.

AMERICAN PIE - NUDI ALLA META, LA TRAMA DEL FILM

La pellicola si basa sulla vita di Erik Stifler un giovane che non ha mai fatto sesso nonostante sia arrivato all'ultimo anno di superiori. Erik è fidanzato con una ragazza, Tracy, che non si sente ancora pronta per copulare. Come se non bastasse Erik è grande amico di Ryan e Cooze due ragazzi che hanno grandi fortune con il sesso femminile, fortune che non mancano di far notare al giovane. Erik riesce però a conquistare dalla sua ragazza un "buono libertà", buono che prevede un fine settimana libero da impegni sentimentali. Durante questo week end, il ragazzo si reca presso l'università del cugino Dwight e qui si dà alla pazza gioia, bevendo, festeggiando e cercando ragazze con la quale perdere la propria verginità. Al campus per ottemperare ad una vecchia tradizione viene organizzata infatti la corsa del miglio nudo, una vera e propria istituzione, mentre corre Erilk conosce una ragazza alquanto disponibile e ritorna in camera sicuro di riuscire a porre finalmente in essere l'atto sessuale. Alla fine però il giovane ripensa alla sua Tracy e preso dal rimorso non conclude la serata come le previsioni lasciavano presagire. Ritornato a casa dalla fidanzata riesce a consolarla stante il fatto che la donna si era intristita pensando a cosa il suo ragazzo stesse facendo in quel week end..

