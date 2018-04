Alessia Mancini shock su Nadia Rinaldi/ "Ha la rabbia repressa delle ex ciccione": caos in diretta all'Isola

Caos in diretta all'Isola dei Famosi! Jonathan confessa: "Alessia Mancini ha detto di Nadia Rinaldi che ha la rabbia delle ex ciccione". La Rinaldi risponde furiosa

04 aprile 2018 Anna Montesano

Alessia Mancini, frase shock su Nadia Rinaldi

Scoppia il caos nella nuova diretta dell'Isola dei Famosi 2018. Nel corso della settimana c'è stato un forte allontanamento tra Alessia Mancini e Jonathan e questa sera Alessia Marcuzzi ne chiede il motivo. Parte così un confronto tra i due che diventa molto forte e che inaspettatamente coinvolge Nadia Rinaldi. "Io sento nel mio cuore di non superare mai l'analisi di Alessia Mancini. - svela Jonathan - Sei una donna bella, hai un marito che ti invidia mezza Italia, due figli splendidi, sei intelligente, hai avuto una bellissima carriera: perchè hai tutta questa rabbia, perchè non lasci passare nulla, perchè metti sempre zizzania?" sbotta il naufrago, al quale viene poi chiesto da Mara Venier di dire tutta la verità.

Nadia Rinaldi furiosa in diretta: "La cacca vi ha ricoperto"

È a questo punto che decide di svelare: "Alessia Mancini è colei che adesso sta dicendo che ha il dubbio su Simone ma che invece ha detto Simone è lo scemo del villaggio e non troverà una donna fino a 40 anni. La stessa che ha dichiarato che Nadia Rinaldi ha la rabbia repressa delle ex ciccione. Di Marco Ferri che è troppo magro e sembra gay". Parole che in studio lasciano Nadia Rinaldi sbalordita. L'ex naufraga prende subito il microfono per rispondere alla frase della Mancini, e dichiara: "Sono rattristata, non si deve andare a toccare l'intimità delle persone. È uscito il peggio del peggio di tutti e avete le ultime due settimane per rimediare. Avete fatto un gruppo dove la cacca vi ha ricoperti. - e aggiunge - Voglio chiarire che la rabbia perché sono dimagrita non ce l'ho, sono felice e spero di esser esempio per le persone che vogliono dimagrire".

