Amici 17/ Verso il serale: Irama convince tutti, per Zic aspre critiche da Rudy Zerbi e Carlo Di Francesco!

Amici 17 si avvia alle fasi serali e, in attesa dell'appuntamento in prima serata in onda sabato, vediamo quali sono le reazioni degli allievi delle due squadre.

Gli ultimi appuntamenti in day time di Amici 2018 hanno mostrato le reazioni degli allievi all'indomani del loro ingresso al serale. Per i sette ragazzi della squadra bianca, in particolare, è arrivato il momento di esultare e i nuovi sorrisi hanno finalmente preso il posto delle lacrime che negli ultimi giorni hanno fatto discutere. Qualcuno, proprio fra i concorrenti dei bianchi, è ancora incredulo e Filippo, che non sembra avere ancora realizzato di essere fra gli ammessi, di fronte alle telecamere non può fare a meno di manifestare tutto il suo stupore: "Non sto capendo niente(...) Non me l’aspettavo per niente". Per gli allievi arriva quindi il momento di riposare, ma la lunga notte di gioia e riflessione anticipa gli rvm con i puntuali giudizi dei loro professori. Fra questi, fa discutere il parere di Giusy Ferreri, che non nasconde a Irama un'ammissione molto particolare: "Voglio confessarti che eri la mia seconda scelta". Per l'allievo anche i complimenti di Paola Turci, che tuttavia lo invita ad allenarsi ancora sulla sua intonazione.

IRAMA FA IL PIENO DI CONSENSI

L'ammissione al serale di Zic, a quanto pare, non ha convinto tutti i professori della scuola di Amici 17: secondo Giusy Ferreri, infatti, l'allievo è "eccezionale come autore, come cantautore e interprete di brani altrui", ma per Rudi Zerbi c'è ancora qualcosa in lui che non convince. L'arguto professore, infatti, non ha nascosto la sua titubanza nei suoi confronti e ha ribadito che, dal suo punto di vista, il cantante "non merita di essere al serale". Dello stesso parere anche Carlo Di Francesco, per il quale le lacune di Zic sono così profonde che difficilmente potranno essere appianate nel corso dei prossimi appuntamenti. E se Zic non è fra i preferiti dei professori di canto, la stessa cosa non può dirsi di Irama, del quale Rudy Zerbi apprezza soprattutto la straordinaria personalità. Parole di stima per quest'ultimo anche da parte di Carlo Di Francesco, che non nasconde di aspettarsi molto dal suo allievo. Dopo aver fatto il piano di consensi, riuscirà Irama a non deludere i suoi professori?

