Ascolti tv 3 aprile/ Juventus-Real Madrid premia il Canale 20, flop di Questo nostro amore 80 contro l'Isola

Gli ascolti tv del 3 aprile premiano Juventus-Real Madrid e il Canale 20 ma anche L'Isola dei Famosi 2018 mentre segnano il flop di Questo nostro amore 80 in onda su Rai1

04 aprile 2018 Hedda Hopper

Canale 20

Ottimi ascolti per Mediaset che porta a casa la serata dividendo, sapientemente, il pubblico tra Canale 5 con l'Isola dei Famosi 2018 e il nuovo Canale 20 con Juventus-Real Madrid. Un esordio bomba per il nuovo canale di casa Mediaset che, tra mille polemiche per chi non è ancora riuscito a sintonizzarsi e trovarlo nella lista dei programmi, ha portato a casa oltre il 20% di share con il match tanto atteso. In particolare, proprio nel giornodeldebutto, sul 20 la partita di Champions League Juventus-Real Madrid ha raccolto 6.569.000 spettatori con il 23.35% superando nettamente anche le prime reti della tv commerciale con il programma di punta, L'Isola dei Famosi, e anche la tv pubblica che ha mandato al macello Questo nostro amore 80 dopo un buon esordio alla domenica sera al posto di Fabio Fazio. La fiction con Neri Marcorè e Anna Valle ha tenuto bene ma ha registrato un calo di tre punti percentuali spingendo la seconda puntata a registrare 3.360.000 spettatori pari al 12.7% di share.

IL SUCCESSO (RELATIVO) DELL'ISOLA DEI FAMOSI

Altra storia per L’Isola dei Famosi 13 che, su Canale 5, ha raccolto davanti al video 4.093.000 spettatori pari al 21.2% di share registrando un calo di un paio di punti ma asfaltando, di fatto, la sua concorrente diretta, la fiction di Rai1. Il resto è noia e ha fatto da contorno all'ottimo esordio del Canale 5 con Hawaii Five-O ferma al palo dei 4 punti percentuali su Rai2 e con il poco meno di cinque punti registrato da Italia 1 e il film I Fantastici 4. Tengono bene Rai3, che con Carta Bianca ha raccolto davanti al video 1.103.000 spettatori pari ad uno share del 4.57%, e La7, che con DiMartedì ha registrato 1.522.000 spettatori con uno share del 6.29%. Nessuno scossone per le altre reti che si sono attestate non al di sopra dei 4 o cinque punti percentuali.

