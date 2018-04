Aurora Ramazzotti lascia Sky per Mediaset?/ I fan sognano un programma con mamma Michelle Hunziker…

Aurora Ramazzotti lascia Sky ed X Factor per andare a Mediaset? I fan sognano un programma con mamma Michelle Hunziker! Ecco l'indiscrezione del settimanale "Chi".

04 aprile 2018 Valentina Gambino

Aurora Ramazzotti approda a Mediaset?

Aurora Ramazzotti lascia Sky e trasloca a Mediaset? Queste le ultime indiscrezioni, vediamo di capirne maggiormente in seguito. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, da alcuni anni si sta dando da fare per conquistare un posto in prima fila nel mondo dello spettacolo. La giovane fin da subito ha dimostrato di avere grande senso dell’umorismo ed enorme padronanza con la camera da presa. Per lei dopo il debutto, tanti commenti positivi fino a mettere da parte il classico: “figlio di…”. In sintesi, Aurora poteva essere anche la figlia di due perfetti sconosciuti ma aveva perfettamente fatto centro. Dopo qualche periodo passato lavorando per Sky, a quanto pare la primogenita della conduttrice Svizzera desidera allargare i suoi orizzonti lavorativi e volare alto. Secondo ciò che ha rivelato “Chi”, il settimanale uscito proprio stamattina con il suo nuovo numero in edicola, Aurora sarebbe prontissima per il passaggio a Mediaset.

Aurora Ramazzotti lascia Sky per Mediaset? Questa l’indiscrezione comparsa oggi tra le pagine del settimanale diretto da Alfonso Signorini, in edicola con il suo nuovo numero. Attualmente però, non è stato svelato se per lei è già in preparazione un nuovo programma o se di contro, potrebbe prendere le redini di qualcosa di già esistente. Se il lavoro sembra procedere a gonfie vele, anche la vita sentimentale sta andando benissimo. La giovane Aurora infatti è felicemente fidanzata da oltre un anno e di recente è diventata anche la nuova testimonial della Nike. Proprio quest’ultimo progetto presto potrebbe portarla anche ad Abu Dabi. “La figlia di Eros e Michelle sarebbe pronta a lasciare Sky per accettare le ‘sirene’, ovvero le offerte che Mediaset le sta facendo”, si legge sulla rivista di televisione e gossip. Nel frattempo gli estimatori stanno già sognando in grande stile sperando di vederla al fianco della madre Michelle Hunziker. Potrebbe essere possibile? Visto il feeling anche attraverso le divertenti clip condivise su Instagram, ci potrebbero essere buone possibilità… staremo a vedere!

