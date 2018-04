BEAUTIFUL/ Katie e Wyatt, arriva il bacio: dramma per Thomas (Anticipazioni 4 aprile)

Anticipazioni Beautiful, puntata 4 aprile: la sfida di moda tra la Forrester e la Spencer continua. Katie e Wyatt sempre più vicini: scatta il bacio tra i due.

04 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Beautiful

Beautiful torna in onda oggi, mercoledì 4 aprile, alle 13.40 su canale 5. La Forrester Creations e la Spectra Fashions, nella splendida cornice di Montecarlo, hanno dato via alla sfida di moda all’interno del summit della Spencer. Tra costumi e abiti adatte per le crociere, le due case di moda di Los Angeles si sfidano senza esclusioni di colpi nel tentativo di vincere e affermare il proprio nome in tutto il mondo. Diversamente da quanto vorrebbe fare Bill Spencer, desideroso di veder fallire la Spectra per mettere le mani sull’edificio che ospita la maison, Steffy ha deciso di sfidare Sally in modo regolare. La sfilata scatenerà l’entusiasmo dei presenti, ma non di Thomas che continua ad avere il cuore diviso a metà. Da una parte vorrebbe continuare a vivere la sua bellissima storia d’amore con Sally Spectra con cui ha dato il via anche ad un sodalizio professionale e, dall’altra, avrebbe voglia di prendersi cura del figlio Douglas e di Caroline che il giovane Forrester crede gravemente malata. Per il figlio di Ridge è così arrivato il momento di prendere una decisione.

BEAUTIFUL: IL BACIO TRA KATIE E WYATT

Nella puntata odierna di Beautiful, la sfilata tra la Forrester Creations e la Spectra Fashions continua. Bill, che all’interno del summit della Spencer ha anche organizzato un’asta di beneficienza, mostra a Brooke i dollari con il suo volto stampato che verranno utilizzati per fare le offerte. La sfilata si avvia verso la conclusione. Il pubblico è entusiasta, ma quando Bill si accorge che la vittoria sarebbe stata della Spectra, annulla tutto affermando che le votazioni erano finte e che servivano solo per raccogliere maggiori offerte per la beneficienza. Katie, nonostante non sia stato eletto alcun vincitore ufficiale, è al settimo cielo per il successo ottenuto dalla sua idea. La sorella di Brooke viene così raggiunta da Wyatt con il quale il feeling aumenta sempre di più. Tra i due, infatti, esplode la passione e si baciano. A Los Angeles, invece, Quinn continua ad essere triste e nervosa non sapendo ancora dove si trovi Eric. Ridge, infatti, pur sapendo dove sia, non vuole dirglielo.

© Riproduzione Riservata.