Ballando con le stelle 2018/ Nathalie Guetta: “Forse ci vorrebbe un miracolo!” e sulla musica del fratello…

Ballando con le stelle 2018, Nathalie Guetta si è confidata tra le pagine di TV Sorrisi e Canzoni raccontando di essere negata per la danza ma di avere accettato per vincere una sfida...

04 aprile 2018 Valentina Gambino

Ballando con le stelle

La 13esima edizione di Ballando con le stelle 2018, oltre alle polemiche sta regalando al pubblico il divertentissimo volto di Nathalie Guetta, l’attrice che vuole strapparsi di dosso l’etichetta di perpetua di Don Matteo per scatenarsi con inediti passi di danza. Proprio accettando la sfida del sabato sera, per sua stessa ammissione ha scoperto di essere: “Scarsa, scarsa. Forse ci vorrebbe un miracolo…”. Intervistata tra le pagine di TV Sorrisi e Canzoni, la sorella del celebre deejay, racconta proprio la sua lunga esperienza con la serie TV che le ha indiscutibilmente regalato popolarità a 360°: “Mi ha dato tantissimo ma tutti gli attori quando fanno per troppo tempo un personaggio poi non ne escono più (…) Mi sono detta che sarebbe stato bello provare altre cose”. Per l’attrice avere accettato di partecipare al programma dedicato alla danza è più che altro una sorta di sfida contro sé stessa che spera vivamente di poter vincere: “Ho partecipato per senso della scommessa, io e il ballo siamo lontani quanto l’Africa e la Siberia”.

Nathalie Guetta, le dichiarazioni di Ballando

Il personaggio interpretato da Nathalie Guetta in Don Matteo, aveva partecipato ad una gara di ballo ed a tal proposito, l’attrice ha confessato: “Avevo preso solo tre lezioni e fatto due figure, non ero traumatizzata come a Ballando. Non mi ero mai azzardata a ballare, pensavo fosse meno difficile. (…) Non capisco niente di ritmo, non lo capito”. Eppure a cercare d’insegnarle qualche passo di danza, anche un ex marito di origini cubane: “Ha tentato di insegnarmi la salsa. Si metteva lì tutte le domeniche e provava. Non ci è mai riuscito”. Nonostante la scarsa attitudine al ballo, la Guetta di salva con l’innata simpatia: “Come ha detto la giuria, cammino a gambe larghe. (…) Uscire da Ballando camminando come una femmina potrebbe già essere un traguardo”. Successivamente Nathalie è stata interpellata anche sulla recente polemica nata dopo le varie esibizioni di coppia da parte di Raimondo Todaro e Giovanni Ciacci, in gara insieme: “Li trovo molto divertenti, non grotteschi. (…) Ho visto dei film dove anche Fred Astaire ballava il tip tap assieme a un altro uomo. Questa polemica francamente non la capisco”. E sulla possibilità di danzare sulla musica del fratello: “Per ballare le sue musiche devi essere un frequentatore assiduo di discoteche e avere al massimo ventitré anni e mezzo (…)”.

