Barbara D'Urso vs Alessia Marcuzzi/ Stoccata a Pomeriggio 5: "Chiedono verità poi quando arriva non va bene"

Barbara D'Urso lancia una frecciatina ad Alessia Marcuzzi nel corso della nuova puntata di Pomeriggio 5. "Chiedono la verità ai naufraghi, poi quando arriva non va bene"

04 aprile 2018 Anna Montesano

Barbara D'Urso contro Alessia Marcuzzi

La nuova puntata di Pomeriggio 5 non può che essere incentrata, nella parte dedicata al gossip, a quanto accaduto nella nuova diretta dell'Isola dei Famosi 2018. Barbara D'Urso, così come i suoi opinionisti, parlano dei momenti salienti della puntata, con particolare attenzione alla lite nata in Palapa tra Alessia Mancini e Jonathan Kashanian. La conduttrice manda in onda un video riassuntivo, nel quale si vede lo sfogo di Jonathan che svela le confidenze, non proprio carine, fatte da Alessia su Simone Barbato, Nadia Rinaldi e Marco Ferri. Segue "l'ammonimento" di Alessia Marcuzzi, che trova poco carino che sveli chiacchiere comunque fatte in privato a tutta l'Italia. Tornati in studio, ecco però arrivare il commento pungente di Barbara D'Urso nei confronti della collega.

La fracciatina di Barbara D'Urso alla Marcuzzi

Ricordando come sia stata Mara Venier a chiedere a Jonathan che venisse detto tutto, la conduttrice sbotta: "Scusate, ci tengo a dire una cosa - esordisce la D'Urso a Pomeriggio 5 - Se viene provocato, giustamente, da Mara Venier a dire le cose e poi le dice non va bene? Cioè, decidetevi! Bisogna dirle o non bisogna dirle?" Il riferimento è chiaramente ad Alessia Marcuzzi che ha definito "unfair" e quindi sleale il comportamento del naufrago, anche se a provocarlo e quindi a spingerlo a dire la verità è stata proprio lei, affiancata da Mara. Le frecciatine tra le due conduttrici, insomma, non mancano così come non mancano le critiche in studio a questa edizione dell'Isola dei Famosi che ha mostrato più di una lacuna.

