Belen Rodriguez/ Dopo l’intervista di Verissimo arriva la Pasqua relax: ecco dove e con chi

Belen Rodriguez, la showgirl argentina dopo la sua ospitata a Verissimo insieme al suo clan, si è concessa una bella vacanza pasquale tra le campagne toscane, ecco con chi è andata.

04 aprile 2018 Valentina Gambino

Belen Rodriguez

Belen Rodriguez lo scorso sabato pomeriggio è stata ospite di Verissimo insieme ai fratelli minori e la madre Veronica Cozzani. La showgirl argentina è stata presentata in studio dal suo ex marito Stefano De Martino. “Vi presento un’argentina doc, ormai italiana di adozione: Maria Belen Rodriguez”, queste le parole usate dal campano attualmente in Honduras nel ruolo di inviato de L’Isola dei Famosi 2018. Fatto il suo esordio in trasmissione, per l’ex è arrivata anche la frecciatina: “Mi ha presentato molto bene e si è ricordato anche il mio primo nome”. Con Cecilia e Jeremias poi, c’è stato spazio per i ricordi tra i quali, la scoperta da parte dell’attuale fidanzata di Ignazio Moser, del successo italiano della sorella: “Dopo l’isola sono arrivata e sono scesa dal taxi e mi hanno chiesto un autografo che ho firmato ‘Cecilia, la sorella di Belen’ ecco in quel momento ho capito che mia sorella ce l’aveva fatta”, ha raccontato. Durante l’intervista si è parlato anche del piccolo Santiago che il prossimo 9 aprile compirà 5 anni: “Non gli chiedo più che regalo vuole” ha sottolineato Cecilia “fa delle richieste strane”.

Belen Rodriguez, relax pasquale con il suo clan

Belen Rodriguez, nel corso della sua intervista negli studi di Verissimo, ha ricordato il suo amore per l’Italia così come le sue origini (i genitori della madre erano liguri). “Fra qualche mese mi arriva la cittadinanza italiana” ha annunciato felice Belen, “Dopo 12 anni mi arriva”. In studio con i figli anche Veronica Cozzani, mamma dei tre che ha voluto smentire i tanti rumors che girano attualmente su lei e il marito. “Gustavo è in Argentina – ha esordito. - non è successo niente, l’anno scorso io ci sono stata 3 mesi e nessuno ha detto nulla, ma io postavo tante cose, lui non è molto social”. Dopo l'intervista di Verissimo, la showgirl argentina ha voluto spostarsi in Toscana per le vacanze di Pasqua con la sua famiglia. Ecco perchè la modella ha voluto staccare la spina insieme al figlio Santiago, al fidanzato Andrea Iannone, alla sorella Cecilia e al neo cognato Ignazio Moser. Per l'occasione il clan Rodriguez ha scelto una delle magnifiche ville di Rosewood hotel a Castiglion del Bosco, vicino a Montalcino. Lo splendido casale scelto per le vacanze di Pasqua, si trova tra le campagne toscane, sommerso da tantissimo verde, piscina, suite e verande con panorami mozzafiato.

