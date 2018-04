Bianca Atzei, sorpresa del padre all'Isola dei Famosi/ Video: “Scusa per gli abbracci mancati”

Bianca Atzei, sorpresa del padre all'Isola dei Famosi: video. “Scusa per gli abbracci mancati e le carezze non date”, ha scritto papà Renato nella lettera che ha preceduto l'incontro

04 aprile 2018 Silvana Palazzo

Dolce sorpresa per Bianca Atzei, che ha ricevuto in Honduras la visita del padre Renato. In effetti un po' se l'aspettava la cantante, visto che gli aveva scritto una lettera in settimana. Immersa in un fiume di lacrime in postazione nomination, la naufraga dell'Isola dei Famosi ha avuto poi modo di spiegare che il suo malessere era legato alle accuse ricevute precedentemente e alla sua scarsa capacità di difendersi dagli attacchi. Quella lettera che aveva scritto per i suoi genitori comunque non solo è stata ricevuta dai diretti interessati, ma è stata seguita da una replica. Dopo aver riascoltato la sua lettera, Bianca Atzei è infatti corsa in spiaggia dove ha trovato una serie di “porte” coperte da alcune tele contenenti la risposta del padre. «Ho ascoltato le tue parole e mi hanno colpito al cuore, ti chiedo scusa per gli abbracci mancati e le carezze non date», le ha scritto il padre. Superato il terzo ostacolo, la cantante è riuscita a riabbracciarlo.

L'ultima puntata dell'Isola dei Famosi è stata particolarmente difficile per Bianca Atzei, che è scoppiata a piangere per la difficile situazione che sta vivendo in Honduras tra litigi, critiche e polemiche. La cantante si è detta stufa perché inadatta ad un contesto come quello del reality show. Ma lo sfogo della naufraga non è piaciuto a Mara Venier che dallo studio l'ha sgridata senza troppi giri di parole. «L'Isola è cosi, è un gioco! Non ci andate se non vi piace!», ha dichiarato l'opinionista di Alessia Marcuzzi. «Non riesco più a stare in questa situazione. Ero venuta per mettermi in gioco, per misurare me stessa ma non in questo senso. Ho sbagliato il luogo, ho sbagliato a venire qui. Non so come fare, mi rendo conto che non sono adatta a questo gioco e mi dispiace», aveva detto Bianca Atzei in Palapa proprio prima di ricevere la sorpresa dal padre. Nonostante la ramanzina, la Venier ha provato poi a risollevare l'animo della concorrente, sottolineando il fatto che è arrivata ad un passo dalla fine del programma. «Li hai fatti fuori tutti!».

