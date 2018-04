Brigitte Nielsen/ In sedia a rotelle all’aeroporto: cosa è successo all'attrice?

Brigitte Nielsen è stata fotografata all'aeroporto di Philadelphia: l'attrice è apparsa sulla sedia a rotelle, mentre veniva trasportata verso il suo suv.

04 aprile 2018 Elisa Porcelluzzi

Brigitte Nielsen (LaPresse)

Brigitte Nielsen è stata paparazzata all’aeroporto di Philadelphia su una sedia a rotella. Cappotto rosa, cani in braccio, cappello in testa e occhiali da sole: l’attrice danese, icona degli anni Ottanta, è apparsa visibilmente provata mentre un’addetta la portava al Suv che l’attendeva fuori dall’aeroporto. La Nielsen avrebbe dovuto partecipare all’Isola dei famosi, ma si era ritirata prima dell’inizio della produzione. Le immagine che stanno circolando in questo ore sul web, lasciano pensare che lo stata di salute della diva le ha impedito di prendere parte al reality. Cosa sarà successo alla statuaria Brigitte? Da qualche tempo l’attrice è “sparita” dall’Italia, soprattutto da quando, all’inizio degli anni Duemila, si è trasferita in Germania, dove ha sposato il suo quarto marito.

Sul set di Creed 2 con Stallone?

Ma cosa ci fa Brigitte Nielsen in Pennsylvania? Secondo alcune fonti l’attrice è impegnata sul set di Creed 2. Nei giorni scorsi, infatti, Sylvester Stallone ha pubblicato un video su Instagram in cui annuncia l’inizio delle riprese della pellicola, sequel del fortunatissimo spin-off del franchise di “Rocky” (da sempre ambientato a Philadelphia) che ha come protagonista Michael B. Jordan e che uscirà nelle sale il prossimo novembre. Non sarebbe la prima volta che l'attrice prende parte a un film della saga di “Rocky”: nel quarto capitolo della serie, datato 1985, la Nielsen aveva interpretato Ludmilla, la moglie del terribile Ivan Drago (Dolph Lundgren). I fan di Stallone ricorderanno che l’attore è stato sposato con Brigitte Nielsen dal 15 dicembre 1985 al 13 luglio 1987.

#brigitte nielsen choc, fotografata sulla sedia a rotelle: sul set con l'ex https://t.co/cizoLDeBMn — ilmessaggero (@ilmessaggeroit) 3 aprile 2018

© Riproduzione Riservata.