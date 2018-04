CLEOPATRA/ Su La7 il film con Elizabeth Taylor e Richard Burton (oggi, 4 aprile 2018)

Cleopatra, il film in onda su La7 oggi, mercoledì 4 aprile 2018. Nel cast: Elizabeth Taylor, Richard Burton, Rex Harrison, alla regia Joseph L. Mankiewicz. La trama del film nel dettaglio.

04 aprile 2018 Cinzia Costa

Il kolassal in prima serata su La7

NEL CAST ELIZABETH TAYLOR

Il film Cleopatra va in onda su La7 oggi, mercoledì 4 aprile 2018 alle ore 21.10. Una pellicola romantica e storica che è stata prodotta nel 1963 grazie a una collaborazione congiunta tra case di produzione Svizzere, Americane e Inglesi. Il lavoro cinematografico ascrivibile al genere dei film epici con connotazioni drammatiche ha una fattura da vero e proprio colossal già dalla durata, il film supera infatti abbondantemente quattro ore nella sua versione originale. Stante la lunghezza da sottolineare come la versione dedicata all'Home Video abbia subito importanti tagli. La pellicola diretta da Joseph L. Mankiewicz si basa su un soggetto scritto da Carlo Maria Franzero autore che ha pubblicato un libro dall'omonimo titolo. Ottimo il cast di attori, tra di essi si evidenziano Elizabeth Taylor e Richard Burton. Cleopatra a causa dell'anzianità di produzione, è stata già visionata parecchie volte all'interno dei palinsesti televisivi italiani, essa andrà nuovamente in onda questa sera su La7. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

CLEOPATRA, LA TRAMA DEL FILM

La pellicola ripercorre la vita di Cleopatra, sorella del giovane faraone Tolomeo XII. Tutto parte dall'arrivo dell'imperatore romano Cesare che entra ad Alessandria D'Egitto e qui cerca di ingraziarsi i favori dei governanti locali. La trama si rifà all'astuzia della bellissima regna che già dal suo primo incontro con il governante romano riesce a trovare i punti deboli di Cesare. Il re di Roma che al pubblico si presenta come un generale vittorioso soffre infatti di epilessia, malattia che di fatto ne pregiudica a volte il suo ingegno bellico. I primi scontri tra i due arrivano quando Cesare ordinando di distruggere il porto per paura di un attacco nemico distrugge finanche anche se in maniera inconsapevole, la grande biblioteca reale, vero orgoglio del popolo egiziano. La bella e conturbane Cleopatra vede questo incendio come un grosso sgarbo e affronta quello che di li a breve diventerà suo marito. Grazie alla festa di incoronazione Cesare si innamora dello sfarzo egiziano e una volta ritornato a Roma invita sua moglie nella città eterna. Qui la regina conquista tutta la popolazione romana grazie al suo immenso charme. Alla morte di Cesare il regno romano non passerà al figlio della potente regina ma sarà usurpato da Antonio, questo costringerà Cleopatra a una continua guerra di logoramento verso quello che lei vede come un vero e proprio regno basato su un approfittatore. Il termine della pellicola è riservata alla morte di Cleopatra, una morte che sopraggiungerà per avvelenamento e che lascerà nei romani la grande delusione per la perdita di una donna amata dal popolo, e agli egiziani una salma da rinchiudere in uno dei sarcofaghi più belli di tutta la storia.

© Riproduzione Riservata.