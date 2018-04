Carlo Conti ricorda Fabrizio Frizzi a L'Eredità/ Il conduttore commosso: "Lo show deve andare avanti"

Carlo Conti ricorda Fabrizio Frizzi in occasione della prima puntata de L'Eredità senza di lui. "Vorrei essere in qualsiasi parte del mondo escluso che in questo studio"

04 aprile 2018 Anna Montesano

Niente discorsi lunghi, niente filmati o foto che non servono a ricordare Fabrizio Frizzi a un pubblico che ben lo conosce e tanto lo ama. È così che Carlo Conti lo ricorda in apertura nella nuova puntata de L'Eredità, la prima dalla scomparsa di Frizzi e quindi senza lui. Il conduttore trattiene a fatica la commozione e le lacrime sembrano essere lì, pronta a fare la loro ricomparsa sul suo volto tanto da mostrare gli occhi arrossati e luci. Carlo Conti appare così prima di pronunciare al pubblico de l'Eredità, che da oggi è lui a condurre, il suo saluto e omaggio al collega e amico scomparso. Poche ma sincere parole quelle di Carlo Conti, che parla di un ritorno forzato, che è appunto il suo, e che mai avrebbe voluto in una condizione simile.

Carlo Conti trattiene le lacrime: "Non vorrei essere qui"

È per Carlo Conti quindi doveroso il toccante ricordo e saluto a Fabrizio Frizzi. Queste le sue parole al pubblico de L'Eredità: “Eccomi qua, in questo studio, queste sono le chiavi, tante volte ce le siamo scambiate con Fabrizio. Era un gioco: io il pilota, lui il copilota, il professore di ruolo, il supplente. Ritornano a me in maniera forzata". E continua: “Oggi, credetemi, vorrei essere in qualsiasi parte del mondo escluso che in questo studio. Però ci sono. Le parole servono a poco, non sto a fare tanti discorsi, dico solo un grazie a questo studio che in questi mesi ha coccolato Fabrizio e l’ha supportato. Grazie a tutti…“ Parole che lasciano poi spazio all'inizio del gioco e all'ingresso in studio dei concorrenti perchè, come Conti ricorda, "Lo show deve andare avanti".

