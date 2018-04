Chi l’ha visto?/ Anticipazioni: il mistero di Alessandro Fiori, le ultime con Federica Sciarelli (4 aprile)

Chi l'ha visto? anticipazioni e casi della puntata di oggi, mercoledì 4 aprile 2018. Federica Sciarelli si occuperà del mistero di Alessandro Fiori con l'inviato in collegamento.

04 aprile 2018 Valentina Gambino

Chi l'ha visto, anticipazioni

Anche questa sera, mercoledì 4 aprile 2018, Federica Sciarelli tornerà puntualmente in onda con una nuova puntata di Chi l’ha visto? a partire dalle 21.15 circa sulla terza rete di Casa Rai. A seguire, le anticipazioni sui casi di cronaca che verranno affrontati durante il corso del nuovo appuntamento con il programma dedicato alla cronaca nera più amato della televisione italiana. Il mistero di Alessandro Fiori, il manager italiano di 33 anni che sparisce a Istanbul e viene ritrovato senza vita in mare con alcune ferite alla testa, in un quartiere centrale della città, sarà l’argomento principale della trasmissione di Rai3 in onda nel prime time di oggi. L’inviato che si sta occupando di questo particolare caso, si recherà in Turchia, alla scoperta dei luoghi dove Alessandro è passato nelle ultime ore prima di finire in acqua e perdere la vita. Il giovane uomo era partito lo scorso 12 marzo dall’aeroporto di Malpensa e doveva vedere una ragazza americana conosciuta a Crema ma poi l’incontro da loro due non è mai avvenuto. La procura di Roma ha aperto una indagine per omicidio.

Chi l'ha Visto? le anticipazioni della nuova puntata

Secondo ciò che riporta LaProvinciaDiCremona.it, Alessandro Fiori sarebbe stato in acqua senza vita per circa 48 ore. Questa tesi conclusiva è arrivata dagli esperti italiani che starebbero analizzando la sua salma a Milano. Si consolida maggiormente la pista dell’omicidio anche se resta valida la tesi del malore, mentre si fa sempre meno possibile il suicidio. I funerali sono attualmente rinviati in data da destinarsi in quanto prima dovrà farsi una ulteriore autopsia. Per quanto riguarda la nuova puntata di Chi l’ha visto? che andrà in onda questa sera, la sua visione in streaming sarà possibile tramite il portale di RaiPlay per poterla visionare in diretta. A poche ore di distanza dalla messa in onda televisiva invece, sempre sullo stesso sito si potrà vedere anche la replica, sia da Personal Computer che tramite applicazione ufficiale da scaricare per iOS e Android. Per contattare la redazione attraverso i social: Facebook: www.facebook.com/chilhavisto/ – twitter @chilhavistorai3, sito: www.chilhavisto.rai.it – email: 8262@rai.it – WhatsApp 345 313 1987.

