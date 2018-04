Chiara Ferragni e Fedez/ Leone troppo "social" per il web, il rapper sbotta: "Non siamo gli unici a farlo"

Chiara Ferragni e Fedez criticati dal web! Il piccolo Leone Lucia Ferragni "troppo social", il rapper sbotta e risponde: "Dibattito inutile, non siamo i primi a farlo"

Chiara Ferragni e Fedez

Chi credeva che con la nascita del piccolo Leone, Fedez e Chiara Ferragni sarebbero stati meno social si è ricreduto in un batter d'occhi. Il rapper e la fashion blogger e imprenditrice sono invece più social che mai. I momenti più importanti della coppia sono sempre immortalati dalla camera dei loro cellulari e condivisi con milioni di fan su Instagram. E se prima questi momenti riguardavano solamente la coppia, ora hanno come maggiore e quasi unico protagonista il piccolo Leone. Il bebè, che ha solo pochi giorni di vita, è ormai già una star del web e c'è chi già lo chiama "Baby influencer". Un appellativo che, effettivamente, calza a pennello visto che il bebè ha già ricevuto in omaggio dalle case di moda più importanti e "lussureggianti" tantissimi completi da indossare.

IL WEB ATTACCA CHIARA E FEDEZ: "TROPPE FOTO DI LEONE, VA SALVAGUARDATO!"

Chiara Ferragni ha già fatto sfoggiare al suo piccolo Leoncino alcuni completi griffati di Gucci, Versace, Missoni, gli stessi mostrati attraverso le tante storie su Instagram con le quali la blogger ha ringraziato per i doni ricevuti per suo figlio. Inutile dire che sul web per la coppia imperversa la polemica e non solo per la sovraesposizione social del bambino che, per molti utenti, dovrebbe essere in qualche modo "salvaguardato". "Un minore non dovrebbe essere esposto in questo modo al mondo, anche se di cognome fa Lucia Ferragni" scrive qualcuno che trova concorde molti altri. Polemiche che non sembrano toccare più di tanto il rapper e la sua dolce metà, che anzi continuano a mostrare con fierezza la loro piccola, dolce e bellissima creatura a milioni e milioni di follower. Polemiche che hanno oggi scatenato la risposta furiosa di Fedez.

FEDEZ RISPONDE ALLE CRITICHE DEL WEB

Attraverso una serie di storie su Instagram, Fedez ha voluto fare chiarezza: "A prescindere dalle posizioni sul pubblicare le foto del proprio figlio, i criteri per giudicare la capacità genitoriale non dovrebbero basarsi sulle foto social. Per quanto la dietrologia si sprechi, semplicemente si sta condividendo un momento bello della propria vita, come farebbe qualsiasi famiglia figlia della nostra generazione. A prescindere dal fatto che il dibattito è inutile, sembra che siamo l'unica famiglia italiana a pubblicare le foto del proprio figlio e a condividere una gioia così grande. Non siamo la prima coppia al mondo a farlo, né i primi personaggi pubblici. Sembra però di sì, a quanto leggo. È ovvio che se si vuole cercare del marcio in tutto, lo si trova anche forzatamente"

